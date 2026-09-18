David Almansa lidera los primeros libres en un mano a mano con el líder, Máximo Quiles

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Redacción deportes, 18 sep (EFE).- El español David Almansa (KTM) lideró este viernes los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Austria de Moto3 disputados en el circuito Red Bull de Spielberg, tras un intenso mano a mano con el líder de la categoría, su compatriota Máximo Quiles (KTM).

Almansa logró un mejor tiempo de 1:40.595, con el que aventajó en más de seis décimas de segundo a Quiles y con el también español Adrián Fernández (Honda), tercero.

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La primera noticia positiva de la mañana fue el regreso a la competición del español David Muñoz, después de más de cien días ausente, desde que sufriese un grave accidente en el Gran Premio de Hungría, en el que se fracturó el radio izquierdo y la pelvis.

El piloto andaluz sufrió una caída anterior en la carrera de Indonesia de la pasada temporada, que como la de Hungría, posteriormente se agravó con algunas complicaciones médicas, en un proceso que implicó hasta trece intervenciones quirúrgicas.

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Muñoz regresa a la competición en la decimoséptima posición del campeonato con 52 puntos en su cuenta.

En lo que a la primera sesión libre se refiere, una vez más fue el español David Almansa (KTM) la primera referencia válida, al encadenar una serie de vueltas rápidas, 1:42.578, 1:42.279 y 1:41.941, aunque lejos del récord de la categoría, que tiene el líder del mundial, Máximo Quiles, que el pasado año rodó en 1:39.639.

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Bien es cierto que las condiciones matinales no eran las más apropiadas, con una temperatura muy baja, aunque con el asfalto completamente seco, al contrario de la jornada del jueves, que estuvo acompañada casi en todo momento por la lluvia.

Almansa, autor de seis 'pole position' a lo largo de la temporada, continuó su ritmo trepidante, en solitario, para rebajar casi a cada vuelta el mejor tiempo, 1:41.941 en la novena vuelta, que poco después batió el hispano argentino Valentín Perrone (KTM), al rodar en 1:41.848.

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No tardó en recuperar la primera posición Almansa al rodar en 1:41.351, en su décima vuelta, tiempo con el que superaba a Quiles, que había dado un paso adelante para liderar por algunos instantes la tabla con 1:41.452.

En esos minutos de la sesión, ya pasado el ecuador de la misma, Quiles y Almansa protagonizaron su particular duelo, con alternancia de ambos en cabeza de la tabla, pues en la novena vuelta el líder del mundial recuperó el primer puesto con un registro de 1:41.243.

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Ambos, Máximo Quiles y David Almansa establecían unas claras diferencias respecto al resto de competidores, con casi medio segundo de distancia sobre el italiano Guido Pini (Honda) y Valentín Perrone.

Si bien sus rivales se fueron acercando en las diferencias horarias, nadie pudo rebajar sus tiempos y en el intento de lograrlo, algunos, como el italiano Guido Pini, acabaron por los suelos en la curva diez.

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Quien sí lo logró fue David Almansa, el primero en bajar al segundo 40, con 1:40.954, que un giro después volvió a rebajar hasta 1:40.595, mientras Valentín Perrone se iba por los suelos a gran velocidad y de manera espectacular en la curva seis del trazado.

Tras David Almansa se clasificaron Máximo Quiles, Adrián Fernández, Álvaro Carpe (KTM) y Brian Uriarte (KTM), que completaron las cinco primeras posiciones. EFE