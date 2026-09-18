Daniel Cavia repite victoria en China y se viste de líder del Tour de Huangshan

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Redacción deportes, 18 sep (EFE).- El vallisoletano Daniel Cavia repitió un año después su victoria en la primera etapa del Tour de Huangshan, disputado en China, y se vistió de líder de la carrera al imponerse al esprint en una jornada en la que además fue protagonista en la fuga.

Cavia, vigente campeón de la prueba asiática, consiguió así su tercer triunfo como profesional y dio al Burgos Burpellet BH su novena victoria de la temporada. El corredor de Laguna de Duero volvió a imponerse en el mismo escenario en el que ya había ganado en 2025, demostrando su conocimiento del recorrido.

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El ciclista español también buscó endurecer la carrera desde los primeros kilómetros y llegó a marcharse en solitario durante unos 30 o 40 kilómetros. Posteriormente esperó a otros corredores para formar una fuga de cuatro unidades y aprovechó los esprints intermedios para sumar tres segundos de bonificación, uno en el primero y dos en el segundo.

El pelotón terminó neutralizando la escapada en el tramo llano y los corredores del Burgos Burpellet BH controlaron los últimos ataques para llevar la carrera agrupada hasta la llegada. Cavia se posicionó bien en los metros finales y lanzó su esprint en el mismo punto donde había ganado un año antes para imponerse por escasos centímetros.

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Rodrigo Álvarez terminó séptimo y Vojtêch Kmínek, decimocuarto. Cavia se enfundó además el maillot amarillo de líder y el verde de la regularidad, mientras que el Burgos Burpellet BH pasó a encabezar la clasificación por equipos. EFE

jmd/cmm