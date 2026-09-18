Celades reconoce que les han “cohibido” los pitos de la afición

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Cádiz, 18 sep (EFE).- El entrenador del Cádiz, Albert Celades, declaró este viernes, un día antes de recibir al Girona, que la pitada sufrida en la última derrota contra Las Palmas (0-1) “ha cohibido un poco" a algunos de sus jugadores y aseguró entender las quejas de la afición.

Celades manifestó en conferencia de prensa que los seguidores les tratan "de maravilla", pero también entendió que puedan expresar su descontento; apuntó que el equipo debe ofrecerles "motivos para que no sea así" y reconoció la necesidad de "cambiar la dinámica", tras cinco jornadas sin conocer el triunfo y sumar dos derrotas seguidas.

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El técnico del conjunto gaditano incidió en que tienen el balón y destacó que llegan "hasta el último tercio con cierto control", aunque precisó que echa de menos "generar más ocasiones".

Respecto a la composición del titular inicial contra los catalanes, Celades señaló que no existe una fórmula única entre mantener un equipo fijo o introducir cambios y explicó que con un once estable puede haber jugadores que "puedan desconectar", mientras que las rotaciones permiten que todos se vean "con posibilidades".

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La decisión, añadió el entrenador del Cádiz, dependerá de lo que “demuestren los jugadores".

Ante el Girona, Celades espera un encuentro en el que su equipo pueda "ser dominador" frente a un rival "con mucho nivel", calificó.

El técnico catalán pronosticó que habrá "momentos de dominio alterno", ya que ambos conjuntos comparten la “misma idea", y reclamó a sus futbolistas afrontar el partido de forma "valiente" y "decidida". EFE

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jsb/cb/cmm