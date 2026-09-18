Boca busca su tercer título, Mineiro va por una meta esquiva y Montevideo City sorprende

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Redacción Deportes, 17 sep (EFE).- Boca Juniors, campeón de la Copa Sudamericana en 2004 y 2005, ha llegado a las semifinales de 2026 como el equipo con más galones, pero sin complejos y con mucha ambición han presentado su candidatura Atlético Mineiro, que perdió la final del año pasado; Vasco da Gama, que confía en superar este año su mejor campaña, y el sorprendente Montevideo City Torque, que llega a esta instancia de un torneo internacional por primera vez.

La tanda de partidos de ida de las semifinales de la vigésima quinta edición del segundo torneo más importante de la Conmebol se jugará en las ciudades de Buenos Aires y Belo Horizonte.

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Estos encuentros se jugarán entre el martes 13 y el miércoles 14 de octubre, en La Bombonera y el Arena MRV de Belo Horizonte.

Los decisivos juegos de vuelta han sido programados una semana después, el 20 de octubre en Río de Janeiro y el día 21 en Montevideo.

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Boca Juniors no es el único equipo que ha ganado dos veces la competición, pero en 2026 tiene la posibilidad de aislarse en la cima del palmarés.

Tres equipos argentinos, uno brasileño y dos ecuatorianos forman de momento el club de los bicampeones de la Copa Sudamericana.

Además de Boca, Independiente de Avellaneda conquistó los títulos de 2010 y 2017, y Lanús los de 2013 y 2025.

El Athlético Paranaense brasileño se alzó con las ediciones de 2018 y 2021.

Y Ecuador ya celebró con las campañas victoriosas de Independiente del Valle en 2019 y 2022, y de Liga de Quito en 2009 y 2023.

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Boca Juniors obtuvo su primer título en la Sudamericana en 2004 a expensas del Bolívar boliviano, con el que perdió por 1-0 en La Paz, pero al que venció por 2-0 en la capital argentina.

Al siguiente año, el equipo xeneize se citó en la decisión con Pumas, con el que firmó tablas en Ciudad de México y Buenos Aires con idéntico 1-1. En tanda de penaltis se impuso por 4-3.

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El próximo escollo de Boca, Vasco da Gama, no ha levantado el título, pero en 2026 ha repetido su mejor participación hasta entonces, la de 2011, en la que cayó ante Universidad de Chile tras igualar 1-1 en Río y perder después por 2-0 en Santiago.

Atlético Mineiro llega a la semifinales con ánimo de revancha, pues en 2025 alcanzó su mejor campaña en la historia del torneo al meterse en la final, que perdió con Lanús.

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Montevideo City Torque ya superó su mejor campaña en la competición, los pasados cuartos de final.

El partido por el título del torneo que data de 2002 se jugará el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de la ciudad colombiana de Barranquilla.

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- Partidos de ida de las semifinales:

13.10: Boca Juniors (ARG) - Vasco da Gama (BRA)

14.10: Atlético Mineiro (BRA) - Montevideo City (URU)

- Partidos de vuelta de las semifinales:

20.10: Vasco da Gama (BRA) - Boca Juniors (ARG)

21.10: Montevideo City (URU) - Atlético Mineiro (BRA). EFE

(foto)