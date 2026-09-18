Espana agencias

Alta médica para tres de los buceadores heridos en Cartagena, con cuatro aún en la UCI

Guardar

Murcia, 18 sep (EFE).- Tres de los ocho militares heridos el pasado miércoles en la cámara hiperbárica del Centro de Buceo de la Armada en Cartagena (Murcia) han sido dados de alta este viernes, con lo que quedan cuatro en una unidad de cuidados intensivos hospitalaria, ha informado este viernes el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Dos de ellos tienen pronóstico reservado y los otros dos permanecen en ella "para mejor seguimiento y observación".

PUBLICIDAD

La Armada dice continuar pendiente de su evolución y del acompañamiento de sus familias, así como de la investigación de las circunstancias que pudieron provocar el accidente en la estación naval de La Algameca.

El mismo miércoles recibió el alta un primer herido tras ser atendido de lesiones leves y este viernes lo han hecho los otros tres leves que estaban en observación médica. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La agenda récord de la reina Sofía a sus 87 años: un recorrido de más de 7.500 kilómetros para ir de Sevilla hasta Estados Unidos

La madre de Felipe VI continúa con sus viajes institucionales después de haber despedido a Harald V en Oslo

La agenda récord de la reina Sofía a sus 87 años: un recorrido de más de 7.500 kilómetros para ir de Sevilla hasta Estados Unidos

La Justicia otorga a una madre la custodia de su hijo, pero bloquea que pueda llevárselo a Turquía: el menor es subcampeón de baloncesto en Barcelona

Los magistrados destacan que el niño “siempre ha vivido aquí desde que nació”

La Justicia otorga a una madre la custodia de su hijo, pero bloquea que pueda llevárselo a Turquía: el menor es subcampeón de baloncesto en Barcelona

La madre de Clara murió esperando su juicio por incapacidad permanente por un cáncer, pero tenía cita para 2030: el colapso en los juzgados de Madrid deja cientos de casos pendientes

El Colegio de la Abogacía de Madrid ha alertado del colapso de los Juzgados de lo Social, con vistas fijadas incluso para 2030 y ha exigido medidas urgentes ante unas demoras que afectan a despidos, incapacidades, prestaciones y reclamaciones salariales

La madre de Clara murió esperando su juicio por incapacidad permanente por un cáncer, pero tenía cita para 2030: el colapso en los juzgados de Madrid deja cientos de casos pendientes

Un estudiante de 13 años apuñala a su profesora en Roma e intenta transmitirlo en directo: investigan si es una venganza por dos asignaturas suspensas

El alumno roció a la docente con spray de pimienta y la hirió con un cuchillo antes de realizar los exámenes de recuperación

Un estudiante de 13 años apuñala a su profesora en Roma e intenta transmitirlo en directo: investigan si es una venganza por dos asignaturas suspensas

Libros España: los títulos más vendidos en Amazon este día

Estas son las obras disponibles en Amazon que se están añadiendo a la lista de quienes su hobby favorito es la lectura

Libros España: los títulos más vendidos en Amazon este día
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno atribuye la tensión inicial del traslado de migrantes en Ceuta al efecto llamada tras el veto de la Audiencia Nacional

El Gobierno atribuye la tensión inicial del traslado de migrantes en Ceuta al efecto llamada tras el veto de la Audiencia Nacional

Luis de la Fuente anuncia su primera lista tras el Mundial, con dos novedades: “Yo me siento más caballa que ayer”

Los riesgos de desclasificar secretos del CNI en plena crisis con Marruecos: “Otros países pueden completar el mosaico”

Putin ordena transferir los activos de Nestlé, Auchan y Leroy Merlin en Rusia a una empresa dirigida por un general y con un solo empleado

Comienza el traslado de migrantes al campamento del puerto de Ceuta, donde más de 4.000 personas esperan conseguir una de las 1.700 plazas disponibles

ECONOMÍA

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Estas son las cinco multas más fáciles de recurrir y ganar”

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Estas son las cinco multas más fáciles de recurrir y ganar”

El tiempo de estudio que necesitó Julia Cejudo para convertirse en la notaria más joven de España: se preparó las oposiciones en 4 años menos que la media de estudiantes

Las visitas de alemanes y franceses a España cayeron en agosto, pero aun así el turismo internacional se disparó: la mayoría llegó del Reino Unido

Juanma Lorente, abogado: “Si tu empresa tarda mucho en abrir un protocolo de acoso, puedes poner una demanda para irte con indemnización”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Fernando Alonso pone a la FIA contra las cuerdas mientras presiona a Honda por su futuro en la Fórmula 1: “Mi responsabilidad es ayudarlos con mi experiencia”

Ilia Topuria está de vuelta, reta a Justin Gaethje y no se guarda nada: “Ahora vamos a ver quién tiene pelotas”

Jorge Martín puede regalar el Mundial de MotoGP a Marc Márquez: “Tomaré la decisión este fin de semana”

La Roja gana el Mundial, pero nadie tiene el puesto asegurado: los campeones que pueden caerse de la lista de De la Fuente y las novedades