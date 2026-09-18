Alta médica para tres de los buceadores heridos en Cartagena, con cuatro aún en la UCI

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Murcia, 18 sep (EFE).- Tres de los ocho militares heridos el pasado miércoles en la cámara hiperbárica del Centro de Buceo de la Armada en Cartagena (Murcia) han sido dados de alta este viernes, con lo que quedan cuatro en una unidad de cuidados intensivos hospitalaria, ha informado este viernes el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Dos de ellos tienen pronóstico reservado y los otros dos permanecen en ella "para mejor seguimiento y observación".

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La Armada dice continuar pendiente de su evolución y del acompañamiento de sus familias, así como de la investigación de las circunstancias que pudieron provocar el accidente en la estación naval de La Algameca.

El mismo miércoles recibió el alta un primer herido tras ser atendido de lesiones leves y este viernes lo han hecho los otros tres leves que estaban en observación médica. EFE

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