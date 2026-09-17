Espana agencias

Valencia recupera la calma tras unas lluvias torrenciales que no dejan daños graves

Guardar

València, 17 sep (EFE).- La provincia de Valencia recupera progresivamente la normalidad este jueves tras un intenso episodio de lluvias torrenciales que ha reavivado el recuerdo de la dana de octubre de 2024 pero que no ha dejado heridos ni daños materiales, más allá de la caída de ramas, inundaciones de bajos y pasos subterráneos e incidencias en la red de transporte.

Prácticamente la totalidad de municipios que recibieron el impacto de la dana hace dos años pusieron ayer miércoles en marcha un dispositivo especial de emergencia, activaron servicios especiales de seguridad y vigilancia, barreras antiinundaciones y otras medidas de protección.

PUBLICIDAD

Varios alcaldes de la "zona cero" de aquellas riadas de 2024 han explicado a EFE que han vivido unas horas tensas, ante la intensidad de las trombas de agua, que han llegado a acumular más de 100 litros por metro cuadrado, pero que finalmente no se han lamentado daños y, en algunos casos como el de Aldaia, se ha podido comprobar la efectividad de algunas obras realizadas para reducir el riesgo.

También desde la Generalitat se emitió anoche un mensaje de aviso a la población, con la recomendación de evitar acercarse a cauces y barrancos y acceder a pisos superiores en caso de que subiese el nivel del agua.

PUBLICIDAD

Aunque se registró un incremento significativo del caudal en barrancos como el del Poyo o el cauce del Magro, no se produjo ningún desbordamiento y tampoco se han registrado daños relevantes.

En la ciudad de València, donde se han producido la mitad del millar de incidencias gestionadas durante la noche por el servicio de Emergencias de la Generalitat, los servicios de limpieza trabajan desde la madrugada para la recogida de ramas y en el restablecimiento del funcionamiento de algunos semáforos, que seguían sin funcionar.

Las clases permanecen suspendidas en las pedanías sur de la ciudad de València, así como en la Universidad Politécnica y la Universitat de València, así como en colegios de varios municipios.

El servicio de Metro, que quedó interrumpido al producirse inundaciones en varias estaciones, se ha recuperado con normalidad desde primera hora aunque con alguna incidencia que condiciona la frecuencia de paso.

Igualmente, el servicio de Cercanías, que se vio interrumpido por problemas de señalización y falta de tensión, se ha restablecido por completo alrededor de las 9 horas, una vez se ha comprobado la integridad de la totalidad de la infraestructura.

También se cerró al tráfico anoche el aeropuerto de Manises, cuyas instalaciones se vieron afectadas por inundaciones, de modo que 12 vuelos fueron desviados a otros aeropuertos cercanos; pero las operaciones se han restablecido con normalidad este jueves.

Otra de las incidencias reseñables del temporal fue la suspensión del encuentro que debían disputar anoche el Levante y el Athletic Club de Bilbao en el estadio Ciutat de Valencia, cuyos alrededores quedaron anegados.

Alrededor de las 5 de la madrugada, el Centro de Coordinación de Emergencias ha dado por finalizada la alerta de nivel amarillo del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones (PEI) en las zonas de cuenca del Magro, los barrancos de la Albufera, Alto Turia, barranco del Poyo-Saleta y zona de Carraixet-Calderona.

También se puso fin a la misma hora a la alerta hidrológica de nivel naranja en la cuenca del Alto Turia.

Este jueves permanece activo el aviso naranja en el litoral de Alicante y sur de Valencia por lluvias que podrían dejar hasta 60 litros en una hora, un registro similar a los acumulados que se han producido en las últimas horas en puntos como el área metropolitana de Valencia, La Eliana, Alaquàs o Torrent, entre otros municipios. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un estudio con ratones detecta en la placenta las primeras señales de riesgo de autismo

Los investigadores recurrieron a un modelo de activación inmune materna utilizado habitualmente para estudiar el neurodesarrollo

Un estudio con ratones detecta en la placenta las primeras señales de riesgo de autismo

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Última hora de las inundaciones y tormentas en España, en directo: suspenden las clases de varios centros en Almería, Valencia y Murcia

En Olivella (Barcelona), un hombre ha fallecido tras ser arrastrado por el agua mientras se encontraba en su vehículo

Última hora de las inundaciones y tormentas en España, en directo: suspenden las clases de varios centros en Almería, Valencia y Murcia

Imserso 2026-2027: viajes a Baleares y Canarias desde menos de 300 euros para pensionistas

Comienza el plazo para reservar 228.142 plazas en destinos como Mallorca, Tenerife, Ibiza y Lanzarote, con estancias de ocho y diez días y tarifas especiales de 50 euros para aquellos con menos recursos

Imserso 2026-2027: viajes a Baleares y Canarias desde menos de 300 euros para pensionistas

La DGT cambiará la normativa para adelantar ciclistas el 1 de octubre: hasta 200 euros de multa

La nueva regulación obliga a los vehículos a dejar cinco metros de distancia en ciudad, impone condiciones más estrictas para los adelantamientos y amplía algunas posibilidades de circulación urbana

La DGT cambiará la normativa para adelantar ciclistas el 1 de octubre: hasta 200 euros de multa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La DGT cambiará la normativa para adelantar ciclistas el 1 de octubre: hasta 200 euros de multa

La DGT cambiará la normativa para adelantar ciclistas el 1 de octubre: hasta 200 euros de multa

Los miles de nuevos drones “espía” del Ejército de Reino Unido con cámaras infrarrojas, sensores y capacidad de “largo alcance”

La tercera ciudad más poblada de Madrid tiene un serio problema: no encuentra empresa que le suministre una nueva grúa y ha tenido que readmitir a trabajadores que despidió

Marruecos firma un “acuerdo histórico” con Estados Unidos e Israel para celebrar los Acuerdos de Abraham con el que intercambia embajadas con Jerusalén

Qué hacen un agente finés, otro rumano y un griego en Ceuta: “Los operativos de Frontex no son policías, no tramitan expulsiones, solo entrevistan y trazan nacionalidades”

ECONOMÍA

Imserso 2026-2027: viajes a Baleares y Canarias desde menos de 300 euros para pensionistas

Imserso 2026-2027: viajes a Baleares y Canarias desde menos de 300 euros para pensionistas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los españoles creen que un puñado de millonarios tiene más poder sobre su vida que Pedro Sánchez: Amancio Ortega y Juan Roig, los empresarios mejor valorados

Los españoles guardan el dinero ‘bajo el colchón’ y les sale caro: seis de cada diez no invierten por miedo a pesar de tener ahorros

Estados Unidos exporta a Europa su presión sobre precios de medicamentos a través de acuerdos confidenciales con la industria

DEPORTES

Polémica en LaLiga: Por qué han aguantado hasta el último momento para cancelar el Levante vs Athletic Club pese a la intensa tormenta

Polémica en LaLiga: Por qué han aguantado hasta el último momento para cancelar el Levante vs Athletic Club pese a la intensa tormenta

Mbappé explica por qué ocultó parte del lema sobre Ceuta: “También quería tener un gesto con los inmigrantes que han perdido la vida”

El Málaga quiere su propio ‘efecto Aubameyang’: Anthony Martial, el fichaje boquerón que busca la redención en España

Quién es Bo Hegland, el ‘nuevo Griezmann’ por el que compiten Atlético de Madrid y FC Barcelona

De recorrer 160 kilómetros al día para estudiar a ser el salvador del Real Madrid y el amuleto de Mourinho: la historia de Carlos Espí