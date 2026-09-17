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Segundo partido en el Ciutat aplazado por lluvias en un año y tercero desde 2016

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Valencia, 17 sep (EFE).- Con el aplazamiento del partido entre el Levante y el Athletic Club, que se debía celebrar en el Ciutat de València este miércoles y fue suspendido por las fuertes lluvias, son ya dos los encuentros de Liga del equipo valenciano aplazados en menos de un año por estas mismas causas en su estadio y el tercero desde 2016.

El partido, correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports, fue suspendido apenas unos minutos antes de las 21.30 horas, hora prevista del inicio del choque. Con alerta naranja decretada desde días antes, las intensas lluvias, tal y como estaba previsto, comenzaron a caer sobre la ciudad de Valencia minutos antes de que arrancara el encuentro y terminaron por hacer impracticable el partido e inundó la práctica totalidad del césped.

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Mismo desenlace ocurrió hace menos de un año, en el encuentro que debía enfrentar al Levante y al Villarreal en el Ciutat de València el pasado 14 de diciembre de 2025. Entonces, la alerta roja provocó la suspensión del partido sin que los equipos ni los aficionados llegaran a desplazarse al estadio, como sí ocurrió este miércoles.

El partido se aplazó y se jugó en febrero de 2026 y el choque acabó con victoria por 0-1 del Villarreal en el campo del Levante.

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Además, el Levante vivió en 2024 el aplazamiento de su partido de la Copa del Rey en Pontevedra por la trágica dana que afectó a la provincia de Valencia, ya que no pudo viajar hasta Galicia. Además, los partidos de Liga ante el Málaga y el Tenerife también se aplazaron y el Levante estuvo tres semanas sin jugar por la magnitud de la tragedia.

El Levante ya sufrió una situación muy similar a la del miércoles hace diez años. En noviembre de 2016, con el equipo en Segunda, una tromba de agua inundó el terreno de juego una hora antes del partido que tenía previsto ante el Rayo Vallecano y correspondiente a la decimosexta jornada del campeonato. Se jugó el 16 de diciembre de 2016 y el Levante ganó por 1-0.

El Ciutat de València vivió también la suspensión de un partido en 2004. Fue en un amistoso entre España y Escocia, que fue suspendido en la segunda parte con 1-1 en el marcador por una tormenta que inundó el terreno de juego y que provocó, además, fallos en el suministro eléctrico. EFE

pzm/nhp/cmm

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