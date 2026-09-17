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Representante OTAN para el Sahel, convencido de que los aliados apoyarían a España si invocara el artículo 5 por Ceuta

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El representante especial de la OTAN para la Vecindad Sur, Javier Colomina, se ha mostrado convencido de que si España decidiera llegado el momento invocar el artículo 5 en relación con Ceuta los aliados acudirían en su auxilio, al tiempo que ha reconocido que cuesta pensar que no haya un "componente de guerra híbrida" en la entrada masiva de migrantes.

Durante su intervención en los 'Diálogos para la Seguridad' organizado por el diario 'El País', Colomina ha reconocido que la guerra híbrida es "uno de los temas" que más preocupa a los aliados en los últimos años y por eso se ha trabajado en ello tanto desde el punto de vista conceptual y como práctico.

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"Desde el punto de vista conceptual ya se decidió hace unos años que el artículo 5 podría ser aplicado en caso de campañas de guerra híbrida", ha indicado, si bien ha reconocido que la definición de qué es queda "un poco indefinida".

Según Colomina, "la utilización de la migración irregular como arma de guerra híbrida es una realidad" como ya se ha visto en Lituania y Polonia con Bielorrusia. En cuanto a Ceuta, aunque ha preferido no entrar a calificarlo, ha admitido que ante "un evento de este tipo es difícil no pensar en que detrás no haya efectivamente un componente de guerra híbrida".

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En este sentido, ha considerado que si España decidiera invocar el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, por el que el ataque contra uno de los aliados será considerado como un ataque contra todos, podría esperar la solidaridad de los 32 miembros de la OTAN.

Aunque el área de responsabilidad del mando aliado en Europa (SACEUR) no incluye a Ceuta y Melilla, "el Tratado de Washington es muy claro e incluye el territorio de todos nuestros aliados", ha indicado, subrayando que se trata de una decisión política. "España tendría que decidir primero invocar el artículo y luego no hay ningún automatismo. El Consejo Atlántico decidiría si se apoya o no se apoya a ese aliado", ha precisado.

"Yo personalmente no tengo ninguna duda de que si España en algún momento decidiera invocar el artículo 5 por algo que ocurriera en Ceuta y Melilla, la Alianza respondería, porque España es un aliado comprometido con la OTAN, con una presencia militar sostenida" y "con un compromiso en general con prácticamente todas las actividades de la OTAN", ha remarcado.

El alto cargo de la Alianza ha insistido en que "es un tema político y de manera política se resolvería", insistiendo en que si España llegara a invocar el citado artículo, "la Alianza respondería si así fuera necesario".

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EuropaPress

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