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La Peña Madridista de Ceuta se queja al Real Madrid por la actitud de sus jugadores

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Ceuta, 17 sep (EFE).- La Peña Madridista de Ceuta ha trasladado una protesta oficial al Real Madrid por la decisión de tres de sus jugadores, Vinícius Jr., Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté, de no mostrar el mensaje de apoyo a los ceutíes en las camisetas que lucieron los futbolistas del Elche y del equipo blanco antes del partido que jugaron el martes.

"No entendemos la actitud de los tres jugadores, ya que aquí no era ningún tema político ni nada por el estilo, sólo se trataba de apoyar a una ciudad que lo está pasando mal", declaró a EFE el presidente de la Peña Madridista de Ceuta, Miguel Ángel Montano.

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El dirigente ceutí comentó que han enviado el escrito al departamento de Peñas del club merengue.

"No comulgamos con lo que han hecho estos jugadores y hemos trasladado que el detalle no nos ha gustado porque hubiese sido mejor que no se pusieran la camiseta ninguno antes de hacer lo que hicieron", dijo.

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Miguel Ángel Montano entiende que los futbolistas son "libres de hacer lo que quieran" y que no sabe "si será por algún tema de patrocinadores o algo pero lo cierto es que fue un gesto que no tenía sentido".

Recordó que España ha vivido otras situaciones parecidas como la DANA, el apagón eléctrico o los accidentes de trenes en Adamuz (Córdoba) "y ahora le toca a Ceuta vivir esta situación y este gesto de Vinicius, Mbappé y Konaté ha sentado mal", recalcó.

Los seguidores del equipo madridista en Ceuta vieron el partido en la sede de la Peña: "En un momento, y éramos unas 40 personas, pasamos de la euforia a la tristeza al ver lo que hicieron los tres futbolistas porque un poco de publicidad a Ceuta es mucho para nosotros en estos instantes", señaló.

El dirigente ceutí espera que el Real Madrid responda al escrito "porque es un club señorial y seguro que darán sus explicaciones".

La Peña Madridista de Ceuta, que se fundó en 1987 y que cuenta con unos 130 socios a pesar de llegar a ser más de 300 hace unos años, ha dejado claro que mantendrá su "fidelidad" hacia el Real Madrid.

Mbappé, el único de los tres futbolistas citados que hasta ahora ha hecho alguna declaración al respecto, justificó este miércoles su postura al decir que quiso tener un recuerdo para "todos los inmigrantes que han perdido la vida y también están en condiciones duras".

"Quería tener un pensamiento para toda la gente que sufre porque al final soy humano y no quiero poner prioridad al sufrimiento. Soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Quiero dar un mensaje de positividad y de paz y espero que se solucione rápido", afirmó en declaraciones al diario As. EFE

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