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La Audiencia de Sevilla confirma el archivo de la causa contra el colegio por la muerte de Sandra Peña

14/01/2026 Los padres de Sandra Peña a la salida de la reunión mantenida este miércoles con la consejera de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, Carmen Castillo. A 14 de enero de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). La familia de Sandra Peña, la menor sevillana que presuntamente se suicidó el pasado mes de octubre tras sufrir acoso escolar, ha mantenido este miércoles una reunión con la consejera de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, Carmen Castillo.En una declaración ante los medios el tío de la menor, Isaac Villar, ha agradecido el apoyo de la Junta en la investigación y ha señalado que "se mantienen todas las vías abiertas" a la espera que avance la parte judicial. POLITICA María José López - Europa Press
14/01/2026 Los padres de Sandra Peña a la salida de la reunión mantenida este miércoles con la consejera de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, Carmen Castillo. A 14 de enero de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). La familia de Sandra Peña, la menor sevillana que presuntamente se suicidó el pasado mes de octubre tras sufrir acoso escolar, ha mantenido este miércoles una reunión con la consejera de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, Carmen Castillo.En una declaración ante los medios el tío de la menor, Isaac Villar, ha agradecido el apoyo de la Junta en la investigación y ha señalado que "se mantienen todas las vías abiertas" a la espera que avance la parte judicial. POLITICA María José López - Europa Press
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La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado el archivo de la querella que los padres de Sandra Peña, la menor que se suicidó tras ser víctima, presuntamente, de acoso escolar, presentaron contra los responsables del centro Irlandesas de Loreto.

La decisión confirma así el pronunciamiento del pasado mes de mayo del juez de Instrucción número 7 de Sevilla, quien acordó el sobreseimiento de las actuaciones derivadas de la querella al considerar que "el colegio y sus responsables adoptaron medidas para combatir la situación de acoso, pero no les era exigible, de hecho nadie se lo esperaba, que controlaran a la menor en todo momento para evitar que se quitara la vida".

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Ahora, tal y como han informado fuentes cercanas al caso a Europa Press, la Audiencia viene a confirmar los motivos del juzgado e incide en la "falta de causalidad" entre la actuación del colegio y la muerte de la menor.

Cabe mencionar que en el auto fechado el pasado mes de mayo, el magistrado el magistrado dictó que el hecho "ocurrió fuera del ámbito del colegio sin que el deber in vigilando de los educadores se extendiera al domicilio de la menor". "Faltaba la relación de causalidad entre lo que se afirman que fueron los actos omisivos inaceptables de la comunidad educativa y el suicidio de la niña", remarcaba.

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Los padres dirigieron la querella contra el Centro Educativo Irlandesas Loreto de Sevilla y el director del centro, la jefa de estudios y la tutora de la menor por la "comisión por parte de estos de los delitos de homicidio por imprudencia, lesiones psíquicas y trato degradante".

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