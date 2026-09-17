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La Aemet eleva a rojo el aviso por lluvias y tormentas hoy en Cartagena y Mazarrón

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Murcia, 17 sep (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a roja la alerta por lluvias y tormentas hoy en el Campo de Cartagena y Mazarrón, donde se esperan precipitaciones de 60 litros por metro cuadrado en una hora.

El aviso, con nivel de “peligro extraordinario”, estará activo hasta las 12:00 horas de este jueves. En toda la zona se ha suspendido la actividad escolar y se han cerrado los centros de mayores.

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La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, coordina con efectivos municipales el dispositivo de seguridad del Ayuntamiento desde primera de la mañana, según han indicado fuentes municipales. EFE

cgv/or/jcg

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