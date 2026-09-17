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El director de 'Enredados' (Disney) ve "fantásticos" los platós de Alicante

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Alicante, 17 sep (EFE).- El director de Disney de la película 'Enredados' (Tangled), Michael Gracey, ha calificado de "fantásticos" los platós de Ciudad de la Luz de Alicante para el rodaje de esta gran producción que adapta en acción real la película animada de 2010 basada en el cuento de hadas de los Hermanos Grimm 'Rapunzuel'.

El director australiano de 50 años escogido por Disney ha comparecido este jueves ante los medios de comunicación acompañado de parte del equipo directivo de la película, entre ellos la productora Kristin Burr junto a la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, que ha sustituido en el acto al president valenciano, Juanfran Pérez Llorca, en València por las últimas lluvias.

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'Enredados', que será estrenada el 31 de marzo de 2028 en Estados Unidos, tuvo unos trabajos previos en febrero antes de empezar a filmarse en Alicante el pasado 29 de junio.

Actualmente, está en las últimas fechas de rodaje, después de que se haya ampliado en dos semanas el trabajo en los platós del complejo industrial audiovisual situados en la partida de Aguamarga.

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Gracey ha explicado a los periodistas que se siente "muy afortunado" de trabajar en Ciudad de la Luz dentro de "un proyecto grande para convertir una película (animada) de Disney en real", y ha destacado "las facilidades" de los 'set' alicantinos y el trabajo del equipo técnico, de diseño y vestuario.

Además del espacio para el rodaje interior, ha resaltado que Ciudad de la Luz se halla a poca distancia de buenas localizaciones para rodajes exteriores, y también ha subrayado que el complejo está a solamente 15 minutos en coche de la ciudad de Alicante, lo que facilita el día a día del equipo.

"Tiene más ventajas que desventajas", ha comentado antes de añadir con ironía que el mayor problema que ve al 'hub' situado en Ciudad de la Luz de Alicante es la falta de vuelos directos con aeropuertos de Estados Unidos.

La productora Kristin Burr ha asegurado, por su parte, que Ciudad de la Luz ha sido una de sus localizaciones "favoritas" de los últimos diez años, y ha alabado las condiciones técnicas para llevar adelante este proyecto, mientras que Jessica Virtue, del departamento de Creatividad, ha coincidido en que las instalaciones son "increíbles".

La consellera Marián Cano ha calificado de "hito" que por primera vez Disney haya elegido Ciudad de la Luz como centro de producción para una película, 'Enredados', "una de las historias más queridas del universo Disney", y ha continuado que "es fruto de años de trabajo para atraer proyectos internacionales de la máxima exigencia".

Ha recordado que este rodaje ha generado un gasto directo de 40 millones de euros y un impacto indirecto que se eleva a los 120, con más de un millar de personas y 2.500 contrataciones de profesionales y empresas locales. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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