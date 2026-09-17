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Detenido un segundo menor de edad por el apuñalamiento mortal a un joven en Palma

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Palma, 17 sep (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a un segundo menor de edad por su presunta implicación en el apuñalamiento mortal del pasado domingo a un joven de 19 años en el barrio de Son Gotleu, en Palma, en el transcurso de una discusión.

Así lo ha comunicado este jueves el cuerpo policial, que también ha detallado que el Grupo de Homicidios sigue con la instrucción de diligencias y con varias indagaciones con el fin de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el suceso.

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Se trata de la segunda detención vinculada a estos hechos después de que el pasado lunes fuera arrestado un primer menor de edad acusado de haber matado de una puñalada a otro joven.

El primer detenido pasó a disposición judicial, tras lo que se decretó su ingreso en un centro de menores para cumplir una medida de internamiento de la que todavía le quedaban varios meses pendientes de cumplir, según detallaron fuentes jurídicas.

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En cuanto al suceso, varias patrullas de la Policía Nacional encontraron a la víctima asistida por otra persona que trataba de taponar con una camiseta una herida abierta.

Los sanitarios desplazados hasta el lugar practicaron maniobras de reanimación al herido y lo trasladaron al Hospital Universitario Son Espases de Palma, donde falleció horas después. EFE

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