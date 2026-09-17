Albares ve "sintonía" en Vivas e Imbroda tras trasladarles el paquete para europeizar Ceuta y Melilla

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, habló este miércoles con los presidentes de Ceuta y Melilla, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda, para informarles del paquete de medidas que adoptará el Gobierno para europeizar las dos ciudades autónomas y percibió "sintonía" en ambos.

Así lo ha trasladado el ministro en declaraciones a la prensa antes de la jornada 'Diálogos para la seguridad' organizada por 'El País', explicando que quería compartir con ellos las medidas antes de que se presente "de manera formal" a la UE el paquete, que llevó este martes al Consejo de Ministros tras los contactos mantenidos la semana pasada en Bruselas con varios comisarios europeos, y en el que trabajan distintos ministerios.

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En concreto, se solicitará "formalmente la presencia permanente con un asiento para Ceuta y Melilla en el Comité de las Regiones, su entrada definitiva en la Unión Aduanera" de ambas ciudades teniendo en cuenta las especificidades tanto geográficas como fiscales", así como "una presencia institucional permanente de FRONTEX y un paquete financiero y político que reconozca la especificidad geográfica por su localización en África".

El ministro ha insistido especialmente en este punto, subrayando que Ceuta y Melilla constituyen "la frontera más desigual del planeta" y defendiendo la necesidad de que se reconozca esta especificidad igual que se reconoce la de la frontera oriental. "La frontera sur presenta unos desafíos, especialmente en presión migratoria, que no plantea ninguna otra", ha incidido.

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Así las cosas, ha señalado que encontró "sintonía en ambos". "Estuvieron de acuerdo en lo que les planteaba y lo que yo pido ahora es unidad en torno a Ceuta y Melilla de todas las fuerzas políticas para que este camino, que a priori no plantea grandes dificultades en Bruselas, se pueda realizar lo antes posible".

Por otra parte, en relación con la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar la instalación de un campamento para los migrantes que entraron a finales de julio en el Puerto de Ceuta, Albares ha sostenido que "si a cada solución se plantea un problema, no vamos a conseguir o vamos a alargar excesivamente que vuelva la normalidad a Ceuta".

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"Yo creo que a cada problema una solución, no a cada solución un problema", ha remarcado, asegurando que su deseo es que la situación en la ciudad autónoma "se resuelva lo antes posible".