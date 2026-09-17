Espana agencias

Albares ve "sintonía" en Vivas e Imbroda tras trasladarles el paquete para europeizar Ceuta y Melilla

Imagen UUII5USP4JDVJIUK5EHE3IXG4M
Guardar

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, habló este miércoles con los presidentes de Ceuta y Melilla, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda, para informarles del paquete de medidas que adoptará el Gobierno para europeizar las dos ciudades autónomas y percibió "sintonía" en ambos.

Así lo ha trasladado el ministro en declaraciones a la prensa antes de la jornada 'Diálogos para la seguridad' organizada por 'El País', explicando que quería compartir con ellos las medidas antes de que se presente "de manera formal" a la UE el paquete, que llevó este martes al Consejo de Ministros tras los contactos mantenidos la semana pasada en Bruselas con varios comisarios europeos, y en el que trabajan distintos ministerios.

PUBLICIDAD

En concreto, se solicitará "formalmente la presencia permanente con un asiento para Ceuta y Melilla en el Comité de las Regiones, su entrada definitiva en la Unión Aduanera" de ambas ciudades teniendo en cuenta las especificidades tanto geográficas como fiscales", así como "una presencia institucional permanente de FRONTEX y un paquete financiero y político que reconozca la especificidad geográfica por su localización en África".

El ministro ha insistido especialmente en este punto, subrayando que Ceuta y Melilla constituyen "la frontera más desigual del planeta" y defendiendo la necesidad de que se reconozca esta especificidad igual que se reconoce la de la frontera oriental. "La frontera sur presenta unos desafíos, especialmente en presión migratoria, que no plantea ninguna otra", ha incidido.

PUBLICIDAD

Así las cosas, ha señalado que encontró "sintonía en ambos". "Estuvieron de acuerdo en lo que les planteaba y lo que yo pido ahora es unidad en torno a Ceuta y Melilla de todas las fuerzas políticas para que este camino, que a priori no plantea grandes dificultades en Bruselas, se pueda realizar lo antes posible".

Por otra parte, en relación con la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar la instalación de un campamento para los migrantes que entraron a finales de julio en el Puerto de Ceuta, Albares ha sostenido que "si a cada solución se plantea un problema, no vamos a conseguir o vamos a alargar excesivamente que vuelva la normalidad a Ceuta".

"Yo creo que a cada problema una solución, no a cada solución un problema", ha remarcado, asegurando que su deseo es que la situación en la ciudad autónoma "se resuelva lo antes posible".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados ganadores del Super Once del 17 septiembre

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Resultados ganadores del Super Once del 17 septiembre

Última hora de las inundaciones y tormentas en España, en directo: la Aemet activa el aviso rojo por lluvias en Murcia

En Olivella (Barcelona), un hombre ha fallecido tras ser arrastrado por el agua mientras se encontraba en su vehículo

Última hora de las inundaciones y tormentas en España, en directo: la Aemet activa el aviso rojo por lluvias en Murcia

Un estudio con ratones detecta en la placenta las primeras señales de riesgo de autismo

Los investigadores recurrieron a un modelo de activación inmune materna utilizado habitualmente para estudiar el neurodesarrollo

Un estudio con ratones detecta en la placenta las primeras señales de riesgo de autismo

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Imserso 2026-2027: viajes a Baleares y Canarias desde menos de 300 euros para pensionistas

Comienza el plazo para reservar 228.142 plazas en destinos como Mallorca, Tenerife, Ibiza y Lanzarote, con estancias de ocho y diez días y tarifas especiales de 50 euros para aquellos con menos recursos

Imserso 2026-2027: viajes a Baleares y Canarias desde menos de 300 euros para pensionistas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La DGT cambiará la normativa para adelantar ciclistas el 1 de octubre: hasta 200 euros de multa

La DGT cambiará la normativa para adelantar ciclistas el 1 de octubre: hasta 200 euros de multa

Los miles de nuevos drones “espía” del Ejército de Reino Unido con cámaras infrarrojas, sensores y capacidad de “largo alcance”

La tercera ciudad más poblada de Madrid tiene un serio problema: no encuentra empresa que le suministre una nueva grúa y ha tenido que readmitir a trabajadores que despidió

Marruecos firma un “acuerdo histórico” con Estados Unidos e Israel para celebrar los Acuerdos de Abraham con el que intercambia embajadas con Jerusalén

Qué hacen un agente finés, otro rumano y un griego en Ceuta: “Los operativos de Frontex no son policías, no tramitan expulsiones, solo entrevistan y trazan nacionalidades”

ECONOMÍA

Imserso 2026-2027: viajes a Baleares y Canarias desde menos de 300 euros para pensionistas

Imserso 2026-2027: viajes a Baleares y Canarias desde menos de 300 euros para pensionistas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los españoles creen que un puñado de millonarios tiene más poder sobre su vida que Pedro Sánchez: Amancio Ortega y Juan Roig, los empresarios mejor valorados

Los españoles guardan el dinero ‘bajo el colchón’ y les sale caro: seis de cada diez no invierten por miedo a pesar de tener ahorros

Estados Unidos exporta a Europa su presión sobre precios de medicamentos a través de acuerdos confidenciales con la industria

DEPORTES

Polémica en LaLiga: Por qué han aguantado hasta el último momento para cancelar el Levante vs Athletic Club pese a la intensa tormenta

Polémica en LaLiga: Por qué han aguantado hasta el último momento para cancelar el Levante vs Athletic Club pese a la intensa tormenta

Mbappé explica por qué ocultó parte del lema sobre Ceuta: “También quería tener un gesto con los inmigrantes que han perdido la vida”

El Málaga quiere su propio ‘efecto Aubameyang’: Anthony Martial, el fichaje boquerón que busca la redención en España

Quién es Bo Hegland, el ‘nuevo Griezmann’ por el que compiten Atlético de Madrid y FC Barcelona

De recorrer 160 kilómetros al día para estudiar a ser el salvador del Real Madrid y el amuleto de Mourinho: la historia de Carlos Espí