Vox atribuye el choque de Sánchez con Vivas por los menores de Ceuta a que "quiere alargar" la crisis

15/09/2026 La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El pleno del Congreso aborda hoy dos proposiciones de ley sobre la Defensa Nacional, de Vox, y sobre la Ley de Vivienda, de Sumar. Además se discutirán proposiciones no de ley relativas a la gestión migratoria en Ceuta y la política exterior sobre Cuba. POLITICA Fernando Sánchez - Europa Press

Guardar

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha achacado este miércoles el choque entre el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y el Gobierno por la competencia de la gestión de los menores de Ceuta a que el presidente busca "alargar" la crisis "lo máximo posible".

Sánchez ha insistido este miércoles en que corresponde al Ejecutivo de la ciudad autónoma la competencia de la gestión de los menores. A su salida de la sesión de control al Gobierno en el Congreso, requerido sobre por qué sigue habiendo centenares de menores inmigrantes por las calles de Ceuta, tras cumplirse mes y medio de la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos, el presidente ha dicho: "Eso pregúntaselo a Vivas".

PUBLICIDAD

Rodríguez de Millán da por "más que demostrado" que "la verdadera intención" del Ejecutivo central es "alargar esta situación lo máximo posible". "El Gobierno no tiene ningún interés de solventar esta situación, ya les han dicho a los ceutíes que se tienen que acostumbrar a esa realidad estructural que tiene Ceuta, que es lo mismo que decir que se aguante", ha incidido en declaraciones a los medios en el pasillo del Congreso.

La portavoz parlamentaria opina que al Gobierno "no le interesa" aportar soluciones a la crisis por "no incomodar a Marruecos". Por lo tanto, a su juicio, "la única forma" de "salvar" a la ciudad autónoma "es echar" al Ejecutivo "que ha facilitado la invasión". "En lugar de echarle las culpas a uno (Vivas), o al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Policía e incluso los jueces", ha zanjado.

PUBLICIDAD