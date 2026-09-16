Tarragona guarda un minuto de silencio por el trabajador muerto en el mercado central

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Tarragona, 16 sep (EFE).- Los paradistas del mercado central de Tarragona, clientes y representantes políticos del consistorio, han guardado este miércoles un minuto silencio en el interior del edificio en memoria del trabajador muerto ayer mientras realizaba tareas de mantenimiento en una fosa séptica en el aparcamiento subterráneo.

Otro trabajador se encuentra en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Joan XXIII de Tarragona.

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“Estamos consternados por este trágico accidente”, ha afirmado la concejal de Promoción Económica y Comercio, Montse Adan, que ha señalado que hay una investigación abierta para esclarecer las causas del siniestro.

“La información de la que disponemos hasta ahora la hemos recogido de los Mossos d’Esquadra y los bomberos y no podemos avanzar nada de momento”, ha dicho Adan.

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El suceso tuvo lugar poco antes de las 20:00 horas en la planta menos tres del aparcamiento del mercado, donde los operarios realizaban tareas de reparación en el desagüe y había una acumulación de monóxido de carbono por un atasco, según los Bomberos de la Generalitat.

Según la concejal de Promoción Económica y Comercio, se trataba de una “una tarea puntual, de emergencia”.

Tras recibir el aviso del incidente, los equipos de emergencias localizaron inconscientes a los dos trabajadores. Uno de ellos falleció y el otro fue trasladado en estado crítico al hospital Joan XXIII de Tarragona. EFE

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(foto) (vídeo)