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Sánchez ve una "vergüenza" la suspensión de 'ley de nietos" y acusa a PP y Vox de querer quitar voto a 400.000 españoles

16/09/2026 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La crisis migratoria que vive Ceuta desde el pasado mes de julio vuelve a centrar las preguntas de la oposición al Gobierno en la sesión de control con preguntas cómo cuáles son los planes para la ciudad autónoma o si el Ejecutivo considera que ante la entrada irregular de los migrantes se ha degradado la imagen de España en el exterior. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que es una "vergüenza" la suspensión de la llamada 'ley de nietos', que reconoce la nacionalidad a los descendientes de exiliados españoles, y ha acusado a PP y Vox de querer quitar el voto a "400.000 españoles".

Así se ha pronunciado en el Pleno del Congreso después de que el Tribunal Supremo haya suspendido cautelarmente --hasta que dicte sentencia-- el voto para las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron la nacionalidad a través de la 'ley de nietos', así como nuevas altas en el mismo, salvo que acrediten que descienden de exiliados españoles.

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En su pregunta a Sánchez durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, Feijóo se ha quejado de que el Gobierno no agilice las devoluciones de los inmigrantes irregulares que entraron en Ceuta a finales de julio y le ha recalcado que "para dar nuevas nacionalidades" se "incrementó la plantilla de las oficinas consulares en 657 personas".

"Para la regularización masiva, 550 personas. Para Ceuta, 50 y 20 ordenadores. "¿Es así como piensa usted gestionar las 13.000 devoluciones?. Que prisas para algunas cosas y que parsimonia para otras", ha denunciado el jefe de la oposición.

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"NO HAY QUE TEMER EL VOTO"

El presidente del Gobierno se ha agarrado a esas palabras de Feijóo para arremeter contra PP y Vox tras la decisión del Tribunal Supremo, que decidió la semana pasada atender las peticiones de la formación de Santiago Abascal e Iustitia Europa y paralizar de forma cautelar el censo de la 'ley de nietos'.

"Ha mencionado la Ley de Memoria Democrática y la suspensión del derecho al voto a 400.000 españoles y españolas. Es una vergüenza, señor Feijóo. Es una vergüenza. Por tener candidatos de tercera, ustedes pretenden tener ciudadanos de primera o de segunda", ha enfatizado.

Dicho esto, el presidente del Gobierno ha advertido al PP de que "no hay que temer el voto" sino que "hay que temer a quien se lo quiere quitar" que, a su juicio, es el Partido Popular y "la ultraderecha de Vox".

Además, el presidente del Gobierno ha recalcado a los diputados del Grupo Popular y de Vox que "por supuesto que Ceuta va a salir reforzada de esta crisis gracias al apoyo del Gobierno y a pesar de la oposición".

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