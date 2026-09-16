Sánchez llama a la patronal a llegar a un acuerdo para subir salarios de la clase media

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Madrid, 16 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho este miércoles un llamamiento a la patronal para llegar a un acuerdo para mejorar las condiciones laborales de la clase "media y trabajadora" y subir sus salarios.

En la sesión de control en el pleno del Congreso, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, le ha preguntado al presidente del Gobierno si está dispuesto a tomar las decisiones que sean necesarias en lo que resta de legislatura para "ampliar derechos laborales y sociales".

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Y entre sus prioridades ha citado establecer por ley el 60 % del salario medio como base para el salario mínimo interprofesional (SMI), como establece la Carta Social Europea.

"¿Lo va a hacer?", ha interrogado.

En su respuesta, Sánchez ha dejado claro que el Gobierno va a actuar en este sentido, y ha pedido que la patronal "sea sensible a las demandas de los sindicatos para que se mejoren las condiciones laborales de una clase media y trabajadora que no está en el salario mínimo interprofesional, pero que necesariamente tiene que ver subidas también sus retribuciones".

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"En eso está el Gobierno de España, señoría, y hago ese llamamiento a la patronal para que se pueda llegar a un acuerdo", ha añadido.

La portavoz de Bildu también ha instado a Sánchez a recuperar indemnizaciones por despido "justas y suficientes", a establecer por ley cuantías de recarga obligatoria sobre las horas extras y a implementar un registro horario "efectivo", entre otros asuntos.

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"Queda poco tiempo (de legislatura) y no vemos una determinación clara por su parte para abordar un paquete de medidas ambicioso como el que estamos proponiendo", ha lamentado.

Sánchez ha asegurado que su Gobierno ha demostrado que trabaja para "la gente" y "particularmente para los trabajadores", y ha destacado medidas ya adoptadas, como la subida del SMI al 66 % y la puesta en marcha de un ingreso mínimo vital. EFE

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