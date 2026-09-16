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Granada, 16 sep (EFE).- El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de 3,1 grados y epicentro en Ogíjares (Granada) que ha sido sentido por la población, el primero por encima de la intensidad 2,0 que se registra en la última semana.

Según este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el temblor se ha producido a las 9:54 horas de este miércoles con epicentro a 0 kilómetros de profundidad en este municipio de la Vega Sur de Granada y ha sido sentido por la población.

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Se ha registrado después de otro evento a las 8:44 horas, un temblor de 1,3 grados y epicentro en Alhendín, también percibido por los vecinos,

Fuentes del servicio de emergencias 112 de Andalucía han explicado a EFE que han recibido media docena de llamadas de diferentes puntos como Ogíjares o Granada capital, aunque no constan daños materiales ni personales.

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Este terremoto se ha registrado después de que la Junta desescalase ayer martes el Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico, que ha pasado a fase de preemergencia situación operativa 0. EFE

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