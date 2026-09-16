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Más Madrid lanza una 'app' para llevar la organización política "del móvil a las calles" y desalojar al PP en 2027

15/09/2026 Más Madrid lanza la 'app' Movimiento Madrid POLITICA MÁS MADRID
15/09/2026 Más Madrid lanza la 'app' Movimiento Madrid POLITICA MÁS MADRID
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Más Madrid ha lanzado este miércoles la 'app' Movimiento Madrid con la que buscan llevar la organización política "del móvil a las calles" y concentrar su actividad en un mismo espacio que permita tomar parte a "todo aquel que quiera un cambio de gobierno" en 2027 y desalojar a los 'populares' Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida de la Presidencia regional y la Alcaldía de la capital respectivamente.

Según ha trasladado la formación a Europa Press, la aplicación integra sus campañas puerta a puerta, manifestaciones, movilizaciones y actividades para facilitar la acción política en la región.

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Ya está disponible tanto para iOS como para Android y tiene inicialmente la vista puesta en las elecciones autonómicas del próximo año, pero quieren que vaya "más allá de las siglas" y generar un "movimiento ciudadano".

"Movimiento Madrid es la herramienta para conseguir que las ganas de la sociedad madrileña de que las cosas cambien se conviertan en acciones concretas", han afirmado.

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Integra además la estructura de las campañas puerta a puerta, de modo que sus participantes puedan incorporarse a un equipo, consultar en el mapa la zona en la que van a actuar y seguir el avance de la campaña calle a calle.

Este elemento es una de las "piezas centrales" tanto de la campaña de la formación regionalista para 2027 como de la propia 'app'. Es la estrategia de 'canvassing' en busca de "escuchar directamente" las preocupaciones de los madrileños desde una política de "cara a cara".

La dinámica consiste en organizar equipos de voluntarios que recorren barrios y municipios, llaman a las viviendas y mantienen conversaciones con sus vecinos. Más Madrid comenzó esta estrategia el pasado mes de marzo por distintos distritos de la capital y municipios de la Comunidad. Entre marzo y junio, la organización ha alcanzado las 10.000 puertas en una primera fase de una estrategia que quiere seguir creciendo conforme se acerquen las elecciones de 2027. Este sábado volverá a organizar un "Gran Puerta a Puerta en Vallecas".

ZOHRAN MAMDANI COMO EJEMPLO

La 'app' móvil Movimiento Madrid lleva desarrollándose desde el pasado mes de marzo y para hacerla ha estudiado las herramientas y métodos empleados por las campañas demócratas y progresistas estadounidenses, especialmente aquellas que han hecho del 'canvassing', el voluntariado y la organización territorial una parte central de su estrategia electoral.

Una de sus referencias ha sido MiniVAN, la aplicación móvil de NGP VAN utilizada por miles de campañas demócratas y progresistas en Estados Unidos para organizar el trabajo puerta a puerta. La herramienta permite sustituir los tradicionales listados en papel por una infraestructura digital desde la que repartir zonas y recorridos entre los voluntarios, acceder a las puertas 2 asignadas, registrar el resultado de cada conversación y sincronizar la información obtenida sobre el terreno.

"Ese modelo de movilización de base ha vuelto a adquirir protagonismo con campañas recientes como la de Zohran Mamdani en Nueva York, que ha servido también de referencia a Más Madrid por su capacidad para involucrar a miles de voluntarios y convertir la participación ciudadana en una pieza fundamental de la campaña", ha destacado.

La formación ha incidido en que esta aplicación está abierta más allá de para "militantes y convencidos de la política" y que busca " multiplicar las conversaciones y las pequeñas acciones hasta convertirlas en una fuerza colectiva".

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EuropaPress

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