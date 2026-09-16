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Markus Haupt (Seat): "El futuro de Seat está asegurado, no vamos a perder empleos"

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Barcelona, 16 sep (EFE).- El consejero delegado de Seat y Cupra, Markus Haupt, asegura que "el futuro de Seat está asegurado" y que la compañía propietaria de las marcas Seat y Cupra no va a perder empleos.

En una entrevista que este miércoles publica El Periódico, Haupt lanza un mensaje de tranquilidad sobre el futuro de Seat después de que recientemente la compañía admitiera públicamente que estudia la posibilidad de prescindir de la marca Seat a partir de 2030.

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"No se ha decidido que la marca Seat desaparezca. Sí hay escenarios sobre la mesa donde uno de ellos puede ser un 'run-out' de la marca, pero también tenemos otros escenarios y dependerá mucho de cómo evolucionen", comenta respecto al futuro de la marca.

Y aunque Seat llegara a desaparecer como marca, ha recordado que la compañía tiene obligación de dar 15 años de servicio a cualquier cliente desde la última producción de un modelo.

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En esta línea, Haupt deja claro que una hipotética desaparición de Seat como compañía "nunca" ha estado sobre la mesa.

"Tanto el Gobierno español como el catalán, y sobre todo la parte más importante, el Grupo Volkswagen, sigue confiando en esta compañía", afirma Haupt, que destaca que, prueba de ello, son los 10.000 millones que se han invertido en la electrificación en España.

Por otra parte, insiste en ofrecer un mensaje de tranquilidad sobre el empleo en Seat, que aglutina las marcas Seat y Cupra.

A la pregunta de si peligran los puestos de trabajo en la planta de Martorell (Barcelona), responde que "no" y añade que la prioridad de la fábrica seguirá siendo trabajar "a capacidad máxima".

Seat, recuerda, emplea a 13.000 personas de forma directa y de forma indirecta a más de 100.000.

Por otra parte, Haupt subraya que Seat tiene unos objetivos de dióxido de carbono que se deben cumplir y que la compañía ha decidido "electrificar" Cupra porque su beneficio por coche es superior.

Asimismo, en cuanto a la petición del presidente del comité de empresa de Seat, Matías Carnero, de que el Estado forme parte del consejo de administración, ha asegurado que "no ha estado ni está sobre la mesa".

"Lo digo yo, lo ha dicho el Gobierno. Por lo tanto, ese rumor sí me gustaría que desapareciese", pide el directivo. EFE

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