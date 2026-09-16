Espana agencias

La Guardia Civil localiza en Ceuta una 'casa patera' con 24 inmigrantes en su interior

Guardar

Ceuta, 16 sep (EFE).- La Guardia Civil de Ceuta ha desmantelado este miércoles una 'casa patera' en cuyo interior había 24 migrantes de los que entraron ilegalmente en la ciudad a finales de julio.

El operativo, tal y como ha podido comprobar EFE, se ha desarrollado en una vivienda situada en pleno centro de la ciudad, concretamente en la calle Real, después de que los agentes tuvieran constancia de la entrada y salida de migrantes de su interior.

PUBLICIDAD

Las denuncias vecinales habían puesto en alerta a los agentes del instituto armado, que esta misma mañana han procedido a intervenir en el edificio.

Los agentes han localizado a los migrantes totalmente hacinados en el interior de la vivienda, en condiciones infrahumanas, debido al espacio reducido que ocupaban dentro.

PUBLICIDAD

Entre los 24 migrantes había dos mujeres y al menos dos menores de edad, y todos han sido trasladados en varios furgones a las dependencias del instituto armado para proceder a su expulsión del país, según han confirmado a EFE fuentes del operativo.

En el operativo se ha determinado que hasta cinco personas vivían en la cocina rodeados de suciedad.

Los agentes están realizando las gestiones oportunas para proceder a la detención del propietario del inmueble por un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La operación, que ha coincidido con la hora de entrada de los colegios, ha despertado una gran atención entre los ciudadanos al haberse desarrollado en una vía muy transitada a esas horas de la mañana. EFE

(vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

David Céspedes, doctor: “La avena no aumenta ninguno de los biomarcadores de la inflamación”

El especialista explica este alimento aumenta la viscosidad intestinal y retrasa la absorción de azúcar

David Céspedes, doctor: “La avena no aumenta ninguno de los biomarcadores de la inflamación”

Xavier Batalla, doctor: “Congelar el pan y descongelarlo cambia su estructura, y tiene efectos en tu cuerpo”

Modificar la estructura de un alimento como el pan podría cambiar la forma en la que algunos de sus componentes son procesados por el organismo

Xavier Batalla, doctor: “Congelar el pan y descongelarlo cambia su estructura, y tiene efectos en tu cuerpo”

‘Supervivientes All Stars 3’ desvela a su nueva concursante, que llega con tres enemigos, y salva a uno de los nominados

Laura Cuevas regresa a los Cayos Cochinos dispuesta a ajustar cuentas con Damián Quintero, Asraf Beno y Rosa Benito, mientras Víctor Janeiro consigue el apoyo de la audiencia

‘Supervivientes All Stars 3’ desvela a su nueva concursante, que llega con tres enemigos, y salva a uno de los nominados

Estado de la Unión 2026: Von der Leyen reivindica la necesidad de una Europa “fuerte e independiente” ante un mundo “abiertamente hostil”

“Europa ha decidido construir su propio camino”, ha afirmado Ursula von der Leyen ante el Parlamento Europeo. La presidenta de la Comisión Europea ha defendido un aumento de la inversión en defensa, la autonomía energética y tecnológica y el mantenimiento de la ayuda a Ucrania

Estado de la Unión 2026: Von der Leyen reivindica la necesidad de una Europa “fuerte e independiente” ante un mundo “abiertamente hostil”

Quitamanchas casero con solo 3 ingredientes: así se prepara en cinco minutos con ingredientes que tienes en casa

Este quitamanchas casero se prepara con productos que ya tienes en casa

Quitamanchas casero con solo 3 ingredientes: así se prepara en cinco minutos con ingredientes que tienes en casa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estado de la Unión 2026: Von der Leyen reivindica la necesidad de una Europa “fuerte e independiente” ante un mundo “abiertamente hostil”

Estado de la Unión 2026: Von der Leyen reivindica la necesidad de una Europa “fuerte e independiente” ante un mundo “abiertamente hostil”

Nace el BAM-IS Poseidón, el nuevo buque de la Armada Española para rescate submarino con drones capaces de operar a 3.000 metros

La izquierda se ‘divorcia’ en Madrid y presentará cinco candidaturas diferentes para deleite de Almeida, que ya piensa en revalidar su mayoría absoluta

La Agencia Española de Protección de Datos analiza un posible ataque ejecutado con un agente de IA

Alemania, Francia y Reino Unido: los países europeos que ya retiran la nacionalidad a los delincuentes y cuyo modelo quiere copiar Feijóo

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Esto es lo que tienes que poner en el testamento para que los herederos no se vean obligados a renunciar”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Esto es lo que tienes que poner en el testamento para que los herederos no se vean obligados a renunciar”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

España lidera la producción de aguacate en Europa gracias al clima de Andalucía, pero una predicción señala que Italia o Grecia nos quitará el trono antes de 2050

Un alcalde se pone a tapiar casas para que no entren okupas y se equivoca de dirección: “Acabará tapiando la entrada del ayuntamiento si denunciamos a uno”

Cuidado si recibes un mensaje de WhatsApp de un contacto conocido pidiéndote dinero urgentemente

DEPORTES

Javier Tebas, presidente de LaLiga, tiene su favorito para el Balón de Oro y no es Lamine Yamal ni Mbappé: “Lo vuelve a merecer”

Javier Tebas, presidente de LaLiga, tiene su favorito para el Balón de Oro y no es Lamine Yamal ni Mbappé: “Lo vuelve a merecer”

Zverev, la figura del tenis en 2026 que ha aprovechado las lesiones de Sinner y Alcaraz y se hizo fuerte gracias a una conversación con Nadal

Mayssa Baha, la ‘nueva Lamine Yamal’ que se disputan España y Marruecos: 15 años y ya ha debutado en Primera División

Primero fue el running, luego el gimnasio y ahora la escalada: el nuevo deporte de moda aumenta su popularidad y los rocódromos crecen casi un 50% en tres años

Los tres cambios de urgencia que necesita el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid para 2027: “Si me das un plano te lo arreglo”