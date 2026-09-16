La dura tarea de las protectoras para dar una nueva vida a los perros abandonados

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Fermín Cabanillas

Los Palacios y Villafranca (Sevilla), 16 sep (EFE).- Lejos de ser un tópico, algunos cachorros que se regalan a los niños en Navidad terminan siendo perros abandonados en agosto, una dura realidad que conocen bien las protectoras, cuya labor discurre a diario entre el cuidado de los animales, la llegada de otros abandonados y el trabajo por encontrarles familia cuanto antes.

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Esta realidad tiene nombres y apellidos, los de los voluntarios, sobre todo chicas, que llegan a los refugios antes de amanecer y se van con el ocaso, después de dejarlo todo listo, y que trabajan intensamente para que los perros salgan cuanto antes de los cheniles y sean acogidos por personas en su casa.

Es una tarea que no entiende de calendarios ni horarios: sea invierno o verano, lunes o domingo, los perros tienen que ser atendidos, de forma que protectoras como ‘El buen amigo’ de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) salen adelante con mucha voluntad, donaciones y muchas horas robadas al reloj para estar con la familia o amigos.

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Lola Ortiz, una de las voluntarias más veteranas del refugio, explica a EFE que el verano es la época más dura para una protectora “porque, como es normal, llegan las vacaciones para los voluntarios que están todo el año”, e incluso baja la cifra de adopciones “porque la gente está pensando en sus vacaciones, en pasar tiempo con su familia”, y a ello se une que aumenta el número de abandonos, porque “el regalo de Navidad es abandonado en verano”.

Explica que ellas, por el contrario, el regalo que reciben son “canastas con camadas de cachorros que dejan en la puerta, sin su mamá y todavía con el cordón umbilical”, y en ese momento se activa el trabajo de las voluntarias que “sacan adopciones a montones, dentro de Andalucía, fuera de Andalucía y en el extranjero”. “Cuando alguien les dice que quiere un cachorrito, se les enciende una luz”.

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Pero a veces es un problema porque en la protectora no entienden de razas: “la raza que tenemos aquí es de perrito abandonado o perrito maltratado, con lo que los cachorros que entran aquí no sabemos qué raza son, son abandonados”, y con esa condición se buscan familias para adoptarlos cuanto antes.

Lola Ortiz detalla que la mayoría de los perros abandonados les llegan por avisos de gente del propio pueblo de Los Palacios y, a partir de ahí, se inicia un protocolo “que no siempre se cumple” porque “para eso se necesita la colaboración de la Policía Local”, que a veces no llega, pero “es la Policía la que debe ir a comprobar si el perrito tiene chip o no”, entre otras cosas.

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Sin embargo, en ocasiones, hay otras urgencias policiales o pocos efectivos y la protectora se tiene que poner en marcha porque dejar al animal en mitad de la calle es la última opción.

Por eso es indispensable sostener este tipo de instalaciones con la ayuda exterior que sea posible, como voluntarios, “que no tienen por qué venir aquí a pie de campo, sino que puede colaborar gente que a lo mejor quiera llevar redes sociales y organizar eventos”, o bien hacerse socio con una pequeña cuota, aunque admite Ortiz que ”cuando se hace un llamamiento a través de redes sociales, porque se necesita algo, la gente es solidaria y responde”.

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Trabajando sin descanso, este refugio acoge a un centenar de perros, desde cachorros hasta abuelos, que se pueden ver en la web oficial de las instalaciones. Todos buscan una segunda oportunidad en un hogar para dejar lejos el abandono o el maltrato, y quieren vivir en una protectora solo como un puente, una pausa en su vida, no como algo definitivo. EFE

fcs/bfv/mac

(foto) (vídeo)