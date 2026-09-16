Huiqui: "Esperamos ser dignos rivales, ganarlo y festejar con nuestra gente"

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Redacción Deportes (EE.UU.), 15 sep (EFE).- Joel Huiqui, técnico de Cruz Azul, restó importancia este martes a las complicaciones vividas con su viaje de México a Miami para la Campeones Cup de este miércoles ante el Inter Miami de Lionel Messi y manifestó el deseo de ser "dignos rivales, ganarlo y festejar" con su hinchada.

"Más que una odisea, al final es parte del compromiso. A veces pasan estos casos y hay que dar vuelta a la página", zanjó Huiqui en la rueda de prensa de la víspera.

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Cruz Azul llegó este martes a Miami, 24 horas después de lo previsto, tras quedar parado durante cerca de cinco horas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles por problemas logísticos con el vuelo chárter.

Los futbolistas terminaron pasando la noche cerca del aeropuerto y emprendieron el viaje este martes.

"El equipo está bien. Ayer descansamos en el hotel en México y hoy llegamos, estamos tranquilos", dijo Huiqui.

Para el preparador, la cabeza debe estar únicamente en el compromiso del miércoles ante Messi y compañía.

"Mañana va a ser un gran partido. El equipo sabe la dimensión del rival y de la oportunidad de ganar otro título para Cruz Azul. Estamos muy felices de tener otra oportunidad de conseguirlo. La institución se lo merece y esperamos poder ser dignos rivales, ganarlo y festejar con nuestra gente", destacó.

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Cruz Azul viene de ganar sus tres últimos partidos, incluido un triunfo por 4-3 el pasado fin de semana para romper el invicto del América en la Liga MX.

'La Máquina' es cuarta del campeonato doméstico con 15 puntos, pero con la tranquilidad de haber levantado dos trofeos en lo que va de año.

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En mayo llegó el Clausura tras derrotar al UNAM Pumas, y dos meses después, en julio, le siguió el Campeón de Campeones frente a Toluca, lo que le aseguró ser el rival este miércoles del Inter Miami. EFE