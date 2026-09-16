España

Clima en Madrid: temperatura y probabilidad de lluvia para este miércoles 16 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Guardar

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, esta es la previsión meteorológica para las próximas horas de este miércoles 16 de septiembreen Madrid.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 27.2 grados, la previsión de lluvia será del 25%, con una nubosidad del 39%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 16.7 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

En cuanto a los rayos UV se espera que alcancen un nivel de hasta 6.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 14.3 grados, mientras que la nubosidad del 14%, mientras que las ráfagas de viento serán de 16.7 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en Madrid (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Madrid (Imagen ilustrativa Infobae)

Al ubicarse en el corazón de España, el estado del tiempo en Madrid es considerado como mediterráneo continental, aunque también es conocido como clima templado con verano seco y cálido.

Este tipo de estado del tiempo se caracteriza por sus inviernos templados y, como lo dice su nombre, por veranos secos y cálidos.

Para el gobierno de Madrid, las temperaturas mínimas se registran en invierno y oscilan los 0 grados centígrados, mientras que las máximas en verano alcanzan los 40 grados centígrados.

PUBLICIDAD

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de España asegura que la temperatura máxima en la capital no pasa de los 35 grados centígrados, principalmente al sur; en tanto, la temperatura mínima promedio baja de los 0 grados centígrados, sobre todo al norte de Madrid.

Las temperaturas máximas se hacen presentes entre julio y agosto, mientras que las temperaturas mínimas entre enero y febrero.

La temperatura media de la ciudad ronda los 15 grados centígrados. Cabe mencionar que las heladas en Madrid son frecuentes y las nevadas son más ocasionales. De acuerdo con el Aemet, en la parte más al sur de la ciudad puede haber hasta cinco días de nevadas al año, pero al norte fácilmente se superan los 20 días de nevadas anuales.

En cuanto a las precipitaciones, en la capital española la temporada de lluvias se hace presente principalmente durante invierno o en las estaciones intermedias.

A finales de año, entre octubre y diciembre, así como abril y mayo, son los meses en los que más llueve en Madrid.

Las temperaturas en Madrid van desde los cero grados centígrados hasta los 40 grados centígrados(Ayuntamiento de Madrid)
Las temperaturas en Madrid van desde los cero grados centígrados hasta los 40 grados centígrados(Ayuntamiento de Madrid)

¿Cómo es el clima en España?

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el estado del tiempo más agradable en España, tiempo que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

Clima en EspañaClima en MadridClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Temperaturas en Málaga: prepárate antes de salir de casa

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Temperaturas en Málaga: prepárate antes de salir de casa

Previsión meteorológica del estado del tiempo en Barcelona para este miércoles 16 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Previsión meteorológica del estado del tiempo en Barcelona para este miércoles 16 de septiembre

Jordi Savall, una de las figuras españolas más importantes de la música antigua a nivel internacional, en ‘La Revuelta’: “En Italia a las mujeres que hacían música se las trataba como putas”

Aunque es un nombre poco habitual para el gran público televisivo, el violagambista, director de orquesta y musicólogo catalán ha visitado a David Broncano para hablar de una trayectoria marcada por la música antigua

Jordi Savall, una de las figuras españolas más importantes de la música antigua a nivel internacional, en ‘La Revuelta’: “En Italia a las mujeres que hacían música se las trataba como putas”

ONCE: Comprueba los efectos del Cupón Diario del 15 de septiembre

Esta lotería cuenta con una larga lista de premios en efectivo. El mayor asciende hasta los 500 mil euros

ONCE: Comprueba los efectos del Cupón Diario del 15 de septiembre

José Coronado desvela en ‘El Hormiguero’ la profesión a la que se dedicó antes de ser actor: “No me importa nada, pero había que ganarse la vida”

El actor madrileño ha visitado este martes el programa de Pablo Motos junto a Martiño Rivas para presentar ‘El Problema Final’, su nueva serie, que se estrenará el próximo 25 de septiembre en Netflix

José Coronado desvela en ‘El Hormiguero’ la profesión a la que se dedicó antes de ser actor: “No me importa nada, pero había que ganarse la vida”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Agencia Española de Protección de Datos analiza un posible ataque ejecutado con un agente de IA

La Agencia Española de Protección de Datos analiza un posible ataque ejecutado con un agente de IA

Alemania, Francia y Reino Unido: los países europeos que ya retiran la nacionalidad a los delincuentes y cuyo modelo quiere copiar Feijóo

Los cuatro marroquís y el turco que perdieron la nacionalidad francesa tras ser condenados por terrorismo: así le quita Francia el carnet a los extranjeros nacionalizados

Marruecos promete a los eurodiputados “readmitir a todas las personas afectadas” por la crisis en Ceuta justo antes del debate en el Parlamento Europeo

Bruselas exige al Gobierno una solución urgente para la crisis migratoria en Ceuta: “Aquellos que entraron ilegalmente deben ser devueltos rápidamente a Marruecos”

ECONOMÍA

Mercadona pierde compradores mientras Lidl y Dia le comen terreno: así cambia el mapa de los supermercados en España

Mercadona pierde compradores mientras Lidl y Dia le comen terreno: así cambia el mapa de los supermercados en España

España crece más de lo previsto, pero los hogares afrontan más inflación, hipotecas más caras y menor consumo

La Generación Z quiere mandar antes de los 30 y la IA va a acelerar su llegada a los puestos directivos

Virginia López, abogada laboralista: “Se puede cambiar la legislación para que la jornada partida deje de ser la opción barata y cómoda”

España amortigua el golpe del gas gracias a las renovables, pero no logra contener su impacto en la factura: la luz toca máximos desde 2023

DEPORTES

Javier Tebas, presidente de LaLiga, tiene su favorito para el Balón de Oro y no es Lamine Yamal ni Mbappé: “Lo vuelve a merecer”

Javier Tebas, presidente de LaLiga, tiene su favorito para el Balón de Oro y no es Lamine Yamal ni Mbappé: “Lo vuelve a merecer”

Zverev, la figura del tenis en 2026 que ha aprovechado las lesiones de Sinner y Alcaraz y se hizo fuerte gracias a una conversación con Nadal

Mayssa Baha, la ‘nueva Lamine Yamal’ que se disputan España y Marruecos: 15 años y ya ha debutado en Primera División

Primero fue el running, luego el gimnasio y ahora la escalada: el nuevo deporte de moda aumenta su popularidad y los rocódromos crecen casi un 50% en tres años

Los tres cambios de urgencia que necesita el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid para 2027: “Si me das un plano te lo arreglo”