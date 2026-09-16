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Funes: "Esto es una carrera de fondo y nos va a costar sangre, sudor y lágrimas"

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Málaga, 16 sep (EFE).- El entrenador del Málaga, Juan Francisco Funes, afirmó este miércoles, en la víspera de recibir al Villarreal en la sexta jornada de LaLiga EA Sports y después sumar hasta ahora solo tres puntos y ninguna victoria, que "esto es una carrera de fondo" y que les "va a costar sangre, sudor y lágrimas".

"Sangre por los golpes, sudor por no parar de luchar y por dar todo en cada partido", dijo en conferencia de prensa el técnico granadino, quien añadió que costará también lágrimas "algunas por la frustración y otras por el orgullo de haber dado todo lo que se ha podido, incluso alguna a final de temporada por haber conseguido el objetivo".

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El entrenador del conjunto malagueño destacó al Villarreal a pesar de la situación que por la que atraviesa, con solo dos puntos, y destacó que si quieren "tener opciones de ganar", deben "necesitar dos goles o más, si no, será muy difícil".

"El Villarreal tiene una gran capacidad ofensiva. Acumulan muchos jugadores en campo contrario y viven muchas situaciones en el área rival. Su juego interior es tremendo. También se muestra irregular pero estamos ante un gran rival y no podemos salir a especular", indicó.

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Funes, sobre la adaptación del equipo a la Primera División, dijo que "faltan varias cosas" y que este cambio "te lleva a que te ajustes a la velocidad de la nueva categoría".

"Hay otras variantes a nivel táctico. Quizá tenemos que ajustar ciertas cosas que no estamos haciendo con la frecuencia con la que antes lo hacíamos. El número de disparos que conseguimos es importante. Contra el Celta fuimos capaces de dominar la profundidad, tuvimos seis saques de esquina y ellos, uno", argumentó.

El técnico malaguista precisó que en Primera División deben "ser más determinantes para disparar más a puerta, como mínimo, la mitad de las ocasiones. Es una parte en la que el equipo puede dar ese salto de calidad, aunque sería preocupante que no se llegáramos al área y que los rivales sometiesen" al equipo.

"Hemos demostrado que podemos ser dueños de los partidos, pero nos falta materializar todo eso. Si lo conseguimos, se puede traducir en goles para nosotros", insistió. EFE

jrl/agr/fc

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