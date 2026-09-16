Fiscalía pide investigar al delegado del Gobierno en Ceuta por posible falta de prevención

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Madrid, 16 sep (EFE).- La Fiscalía apunta a la necesidad de abordar una investigación conjunta sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta de finales de julio, que incluya la "conducta, intervención o eventual responsabilidad" del delegado del Gobierno ante posibles "omisiones relevantes" en materia de "prevención, auxilio o protección".

La fiscal de Ceuta Silvia Rojas, en un escrito del pasado 8 de septiembre, considera que "debe determinarse si existieron actuaciones u omisiones penalmente relevantes" y que debe ser la Audiencia Nacional quien lo investigue todo en su conjunto.

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En su opinión, "la investigación de la conducta del delegado del Gobierno exige examinar conjuntamente las circunstancias en las que se produjo la entrada masiva", la información que tenían las autoridades españolas, las previsiones y medidas adoptadas antes de la entrada, los dispositivos de vigilancia, contención, auxilio y recepción, las órdenes impartidas por las autoridades competentes, así como "la eventual existencia de omisiones relevantes en materia de prevención, auxilio o protección".

"La actuación de unas personas pudo constituir el presupuesto material de la intervención de otras; y, a su vez, las decisiones u omisiones producidas en Ceuta pudieron incidir en el desarrollo de los acontecimientos, en la exposición al riesgo de las personas que accedieron a nado y en la producción o agravación de los resultados lesivos", añade.

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Con estos argumentos, la Fiscalía de Ceuta apoyó que la Audiencia Nacional incluya en su investigación abierta sobre lo ocurrido los días 30 y 31 de julio las denuncias sobre la "conducta, intervención y eventual responsabilidad" del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez.

Todo ello "en relación con las decisiones adoptadas, las instrucciones impartidas, la organización de los dispositivos de seguridad y recepción, la gestión de la situación creada y la eventual omisión de medidas que pudieran haber resultado necesarias para prevenir o evitar el resultado lesivo".

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La magistrada que dirige la investigación en la Audiencia Nacional, María Tardón, ha asumido esta semana las diligencias abiertas en un juzgado de Ceuta tras una querella de Hazte Oír contra el delegado del Gobierno, y ahora debe decidir si lo llama a declarar como investigado.

Tardón busca esclarecer las entradas masivas al detectar una "conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España" con una "clara e indudable gestión favorecedora" desde Marruecos.EFE

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