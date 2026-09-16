Esteban dice que el PSE-EE está "totalmente metido en precampaña" porque ve "fuerte" al PNV

26/04/2026 El presidente del PNV, Aitor Esteban, hace declaraciones en Gernika POLITICA ESPAÑA EUROPA PAÍS VASCO DAVID DE HARO-EUROPA PRESS

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El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado este miércoles que el PSE-EE está "totalmente metido en precampaña" porque tendrá "información de que las elecciones están cerca" y ve "fuerte" a la formación jeltzale, algo en lo que "tienen razón".

Este pasado martes, Eneko Andueza, pidió al presidente del PNV y al secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, "seriedad" en la negociación del nuevo Estatuto porque "la paciencia tiene un límite". En este sentido, pidió "discreción" para que la negociación "no se vaya al traste" y advirtió de que el PSE "se está empezando a cansar de los juegos de niños" de soberanistas y jeltzales.

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En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Esteban se ha referido a las últimas declaraciones de Andueza, sobre las relaciones entre ambos partidos que gobiernan en coalición en Euskadi, y ha dicho que "estamos acostumbrados a cómo actúa y cómo hace las cosas" el dirigente socialista.

Ha señalado que lo que más le ha sorprendido han sido "sus últimas críticas" en las que ha pedido al lehendakari, Imanol Pradales, que haga "autocrítica" en el pleno de Política Generaldel jueves, sobre todo, tras los resultados del informe PISA o en ámbitos como sanidad o seguridad.

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El dirigente jeltzale ha indicado que "está bien pedir autocrítica a los demás", pero ha preguntado "¿por qué no se lo dijo a la cara al lehendakari el otro día cuando estuvieron juntos?".

"De la reunión salió suave suave, en buen ambiente, diciendo que seguimos colaborando y demás. Al día siguiente ya en otra entrevista salió con otro tono, y ahora esto último. Díselo al lehendakari a la cara. Creo que ellos tendrán información de que las elecciones están ceca y nos ven fuertes, y tienen razón. Por lo tanto, creo que el clima de precampaña se ha delantado y ellos están totalmente metidos", ha asegurado.

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(Habrá ampliación)