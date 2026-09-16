Espana agencias

Esteban dice que el PSE-EE está "totalmente metido en precampaña" porque ve "fuerte" al PNV

26/04/2026 El presidente del PNV, Aitor Esteban, hace declaraciones en Gernika POLITICA ESPAÑA EUROPA PAÍS VASCO DAVID DE HARO-EUROPA PRESS
26/04/2026 El presidente del PNV, Aitor Esteban, hace declaraciones en Gernika POLITICA ESPAÑA EUROPA PAÍS VASCO DAVID DE HARO-EUROPA PRESS
Guardar

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado este miércoles que el PSE-EE está "totalmente metido en precampaña" porque tendrá "información de que las elecciones están cerca" y ve "fuerte" a la formación jeltzale, algo en lo que "tienen razón".

Este pasado martes, Eneko Andueza, pidió al presidente del PNV y al secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, "seriedad" en la negociación del nuevo Estatuto porque "la paciencia tiene un límite". En este sentido, pidió "discreción" para que la negociación "no se vaya al traste" y advirtió de que el PSE "se está empezando a cansar de los juegos de niños" de soberanistas y jeltzales.

PUBLICIDAD

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Esteban se ha referido a las últimas declaraciones de Andueza, sobre las relaciones entre ambos partidos que gobiernan en coalición en Euskadi, y ha dicho que "estamos acostumbrados a cómo actúa y cómo hace las cosas" el dirigente socialista.

Ha señalado que lo que más le ha sorprendido han sido "sus últimas críticas" en las que ha pedido al lehendakari, Imanol Pradales, que haga "autocrítica" en el pleno de Política Generaldel jueves, sobre todo, tras los resultados del informe PISA o en ámbitos como sanidad o seguridad.

PUBLICIDAD

El dirigente jeltzale ha indicado que "está bien pedir autocrítica a los demás", pero ha preguntado "¿por qué no se lo dijo a la cara al lehendakari el otro día cuando estuvieron juntos?".

"De la reunión salió suave suave, en buen ambiente, diciendo que seguimos colaborando y demás. Al día siguiente ya en otra entrevista salió con otro tono, y ahora esto último. Díselo al lehendakari a la cara. Creo que ellos tendrán información de que las elecciones están ceca y nos ven fuertes, y tienen razón. Por lo tanto, creo que el clima de precampaña se ha delantado y ellos están totalmente metidos", ha asegurado.

(Habrá ampliación)

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quitamanchas casero con solo 3 ingredientes: así se prepara en cinco minutos con ingredientes que tienes en casa

Este quitamanchas casero se prepara con productos que ya tienes en casa

Quitamanchas casero con solo 3 ingredientes: así se prepara en cinco minutos con ingredientes que tienes en casa

Este árbol procedente de Asia está contribuyendo a la expansión de una abeja invasora por las ciudades de Europa: ya está en España

La vegetación ornamental exótica que se utiliza en entornos urbanos puede favorecer invasiones biológicas, lo que agrava la pérdida de biodiversidad

Este árbol procedente de Asia está contribuyendo a la expansión de una abeja invasora por las ciudades de Europa: ya está en España

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Esto es lo que tienes que poner en el testamento para que los herederos no se vean obligados a renunciar”

El letrado explica que incluir una cláusula de libre disposición en el testamento y aceptar la herencia a beneficio de inventario evita que el impuesto de sucesiones o las deudas del fallecido obliguen a rechazar el patrimonio recibido

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Esto es lo que tienes que poner en el testamento para que los herederos no se vean obligados a renunciar”

Marc Balló, cocinero: “Uno de los errores más comunes al cocinar una buena crema de marisco es no controlar bien las proporciones”

Desde el sofrito hasta el machacado de las cabezas: Balló comparte sus trucos para una crema de marisco con sabor y sin grumos

Marc Balló, cocinero: “Uno de los errores más comunes al cocinar una buena crema de marisco es no controlar bien las proporciones”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El precio de los combustibles cambia cada 24 horas, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Nace el BAM-IS Poseidón, el nuevo buque de la Armada Española para rescate submarino con drones capaces de operar a 3.000 metros

Nace el BAM-IS Poseidón, el nuevo buque de la Armada Española para rescate submarino con drones capaces de operar a 3.000 metros

La izquierda se ‘divorcia’ en Madrid y presentará cinco candidaturas diferentes para deleite de Almeida, que ya piensa en revalidar su mayoría absoluta

La Agencia Española de Protección de Datos analiza un posible ataque ejecutado con un agente de IA

Alemania, Francia y Reino Unido: los países europeos que ya retiran la nacionalidad a los delincuentes y cuyo modelo quiere copiar Feijóo

Los cuatro marroquís y el turco que perdieron la nacionalidad francesa tras ser condenados por terrorismo: así le quita Francia el carnet a los extranjeros nacionalizados

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Esto es lo que tienes que poner en el testamento para que los herederos no se vean obligados a renunciar”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Esto es lo que tienes que poner en el testamento para que los herederos no se vean obligados a renunciar”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

España lidera la producción de aguacate en Europa gracias al clima de Andalucía, pero una predicción señala que Italia o Grecia nos quitará el trono antes de 2050

Un alcalde se pone a tapiar casas para que no entren okupas y se equivoca de dirección: “Acabará tapiando la entrada del ayuntamiento si denunciamos a uno”

Cuidado si recibes un mensaje de WhatsApp de un contacto conocido pidiéndote dinero urgentemente

DEPORTES

Javier Tebas, presidente de LaLiga, tiene su favorito para el Balón de Oro y no es Lamine Yamal ni Mbappé: “Lo vuelve a merecer”

Javier Tebas, presidente de LaLiga, tiene su favorito para el Balón de Oro y no es Lamine Yamal ni Mbappé: “Lo vuelve a merecer”

Zverev, la figura del tenis en 2026 que ha aprovechado las lesiones de Sinner y Alcaraz y se hizo fuerte gracias a una conversación con Nadal

Mayssa Baha, la ‘nueva Lamine Yamal’ que se disputan España y Marruecos: 15 años y ya ha debutado en Primera División

Primero fue el running, luego el gimnasio y ahora la escalada: el nuevo deporte de moda aumenta su popularidad y los rocódromos crecen casi un 50% en tres años

Los tres cambios de urgencia que necesita el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid para 2027: “Si me das un plano te lo arreglo”