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El Real Madrid descansa tras la victoria en Elche con el derbi en el horizonte

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Madrid, 16 sep (EFE).- La plantilla del primer equipo del Real Madrid tiene este miércoles un día de descanso después de la victoria in extremis ante el Elche en el Martínez Valero (2-3) y antes de empezar la preparación específica para el derbi de la capital frente al Atlético de Madrid del próximo domingo.

El propio entrenador merengue, Jose Mourinho, lo adelantó en la rueda de prensa después del encuentro en Elche en rueda de prensa: "[Los jugadores] necesitan descansar. Mañana es libre. Yo no hablo nada en el vestuario, prácticamente nada. Mañana libre y el jueves estamos ahí".

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El próximo entrenamiento del Real Madrid está previsto para este jueves 17 de septiembre, a partir de las 10.30 horas (CEST) en la Ciudad Real Madrid, y será a puerta cerrada.

El equipo blanco cuenta con casi toda la plantilla disponible, a excepción de los lesionados de larga duración Rodrygo, Militao y Ferland Mendy. El defensa brasileño ya hizo trabajo específico sobre el césped de los campos 1 y 2 de Valdebebas el pasado lunes como parte de su proceso de recuperación.

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El próximo domingo, los de Mourinho visitan al Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano (16.15 horas CET) en un partido que se antoja clave para no perder la estela del líder, el Barcelona, en LaLiga antes del parón de selecciones. En el recuerdo, el 5-2 encajado en la pasada campaña por los entonces dirigidos por Xabi Alonso.

Los rojiblancos, que acumulan tres victorias, un empate y una derrota, reciben este miércoles a Osasuna en casa en su encuentro correspondiente a la sexta jornada liguera. EFE

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