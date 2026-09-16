El PSOE propone que los residentes suban antes que los turistas a los autobuses de Palma

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Palma, 16 sep (EFE).- El candidato del PSOE a la alcaldía de Palma, Iago Negueruela, ha propuesto que los residentes con tarjeta de transporte tengan prioridad sobre los turistas en el acceso a los autobuses municipales y ha prometido implantar la medida si gobierna en la ciudad.

Negueruela, que ha planteado esta iniciativa en la primera jornada de la Semana Europea de la Movilidad, la defiende como garantía de acceso preferente para los trabajadores y vecinos en momentos de colapso del transporte público por la masificación turística.

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El dirigente socialista ha asegurado que la medida es técnicamente viable con las tarjetas municipal y autonómica que emplean los usuarios habituales de los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y ha recordado que ciudades europeas con alta presión turística como Venecia ya dan preferencia a los residentes.

Además, el PSOE llevará en su programa electoral para la próxima legislatura un aumento de la flota de vehículos de la EMT y el desarrollo de nuevos mecanismos de movilidad orientados a reforzar las líneas que conectan los barrios residenciales, indica el partido en un comunicado. EFE

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