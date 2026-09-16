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El PP no apuesta por que España rompa el Tratado de Amistad con Marruecos como pide Vox

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Madrid, 16 sep (EFE).- El Partido Popular no está de acuerdo con que España rompa el Tratado de Amistad con Marruecos por la crisis de Ceuta, como pide Vox, y sigue apostando por que se sigan impulsando las relaciones diplomáticas y que se lleven a cabo "pasos intermedios".

Fuentes de Génova han explicado que el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo no está de acuerdo con que se rompan relaciones con el país vecino, como piden los de Santiago Abascal.

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Por ejemplo, todavía no se ha llamado al embajador español en Rabat, señalan dichas fuentes.

En el PP se muestran indignados por que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya respondido en su cara a cara con Feijóo las preguntas del líder de la oposición.

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Feijóo le ha preguntado a Sánchez cuándo fue la última vez que habló directamente con las autoridades marroquíes, cuántas veces lo ha hecho desde el 30 de julio y qué le han respondido, unas respuestas que Sánchez no dio. "Mis preguntas han sido clarísimas y su silencio es una vergüenza", ha apuntado a continuación.

El Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre España y Marruecos es un tratado bilateral firmado en Rabat en 1991, que entró en vigor en 1993 y que es el marco general que regula la relación entre ambos países.

El pleno el Congreso debatió ayer una moción consecuencia de interpelación urgente de Vox sobre Ceuta que incluía en uno de sus puntos la petición de "adoptar las medidas necesarias para suspender de inmediato" la aplicación del tratado.

Todo ello, añade el texto, de no producirse "una inmediata, expresa y verificable rectificación de las actuaciones hostiles, de las reivindicaciones territoriales o de cualquier otro ataque contra la soberanía, la seguridad o los intereses nacionales de España".

Además de esta moción, que será votada este miércoles en el Congreso, Vox presentó la semana pasada Proposición no de Ley en la que insiste en su petición de promover inmediatamente la suspensión del tratado. EFE

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