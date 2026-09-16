El PP confirma su rechazo al decreto de 'lobbies' e impedirá convalidarlo con Junts y Vox

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Madrid, 16 sep (EFE).- El PP ha confirmado este miércoles en el pleno del Congreso su rechazo al real decreto ley aprobado por el Gobierno para regular la actividad de los grupos de interés, lo que impedirá que la norma sea convalidada, ya que también se oponen Vox y Junts.

La portavoz del PP, Edurne Uriarte, ha querido dejar claro que "votar no al real decreto no es votar contra la regulación de los 'lobbies'", ha cuestionado la urgencia que alega el Ejecutivo y ha propuesto seguir tramitando el proyecto de ley que envió a la Cámara en 2025 y que si no se ha aprobado es por su "dejación e irresponsabilidad".

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El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, ha reconocido que aprobaron en verano el decreto ley para cumplir los plazos prometidos a la UE y el diputado socialista José Luis Aceves ha pedido a los parlamentarios no poner en riesgo la llegada de importantes fondos europeos. EFE

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