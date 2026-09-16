El Gobierno aprobará la nueva prestación CUME para menores con enfermedades en octubre

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Madrid, 16 sep (EFE).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado este martes que el nuevo reglamento de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, la conocida CUME, "verá la luz" en octubre con "casi todas las mejoras" que han propuesto las familias.

No obstante, Saiz ha recordado en el pleno del Congreso a la diputada de Sumar Aina Vidal que "la vía reglamentaria tiene sus limitaciones" y que hay cuestiones que "necesitan de un rango legal", por ello, el Ejecutivo también llevará "de manera inminente" su iniciativa legislativa para revisar el límite de edad de 26 años en determinados supuestos para poder recibir estas prestaciones.

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Mientras tanto, en octubre "verá la luz" el nuevo reglamento, que recogerá "casi todas las mejoras" planteadas en las cerca 1.200 aportaciones de personas individuales y asociaciones de familias beneficiarias que ha recibido el primer borrador durante la fase de audiencia pública.

Por ejemplo, poder escoger indistintamente entre el facultativo de Atención Primaria o el especialista para los informes, eliminar la incompatibilidad de las prácticas formativas o clarificar las situaciones asimiladas al ingreso hospitalario para dar más seguridad jurídica.

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El cálculo de la prestación CUME, asimismo, "no va a tener en cuenta la reducción de jornada por guarda legal o de otro menor"; también suprimirá la limitación que impedía el acceso al subsidio a las personas trabajadoras con una duración efectiva de la jornada a tiempo parcial, igual o inferior al 25 %, y clarificará el procedimiento para la emisión del informe de la inspección de servicio público de salud, que hay que aportar cada dos años.

"Hemos atendido las demandas en tres aspectos fundamentales: resolver problemas de interpretativos, más seguridad jurídica y adaptar la protección social a las necesidades reales", ha destacado la ministra portavoz. EFE

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