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El Elche ironiza en sus redes sociales con el juego limpio de Kylian Mbappé

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Elche (Alicante), 16 sep (EFE).- El Elche lanzó este miércoles en sus redes sociales un mensaje en el que ironiza sobre el juego limpio del delantero del Real Madrid Kylian Mbappé, aspirante al Balón de Oro, horas después del partido que disputaron ambos equipos en el Martínez Valero (2-3).

El club ilicitano publicó en su cuenta de X dos imágenes de su jugador Gonzalo Villar discutiendo con el delantero francés, acompañadas del texto “fair play” y del emoji de una cara con los ojos en blanco.

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Las imágenes corresponden a un lance de los últimos minutos del partido, en el que ambos jugadores discutieron y se empujaron después de una acción en la que el francés fue objeto de falta.

Tras levantarse del suelo, el jugador del Real Madrid insultó gravemente, según se aprecia en las imágenes del partido, al centrocampista del Elche.

El club ilicitano, en pleno debate sobre el próximo Balón de Oro, al que aspira Mbappé, apela con su mensaje al juego limpio, uno de los criterios establecidos para la elección del ganador del galardón junto al rendimiento individual y los logros colectivos. EFE

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pvb sm/cmm

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