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El centrocampista israelí Tay Abed confía en adaptarse rápido en el Real Valladolid

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Valladolid, 16 sep (EFE).- El centrocampista israelí Tay Abed, cedido por el Levante al Real Valladolid, debutó este pasado domingo con la camiseta blanquivioleta pese a llevar pocos días en su nuevo equipo, los suficientes para ver al club como "una gran familia, una gran entidad, muy profesional" donde se ha sentido bien acogido y confía en adaptarse rápido.

Durante una comparecencia este miércoles ante los medios informativos se ha definido como un jugador "muy bueno en el uno contra uno", que se puede "mover por toda la zona de ataque, meter goles y hacer asistencias", y considera que está "preparado al cien por cien para hacerlo mejor cada día y seguir progresando, porque la motivación es máxima".

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Es tanta, que ya debutó como titular en casa ante el Real Oviedo (0-3), en el que hizo lo que pudo, sobre todo moverse en ataque, pero ha dejado claro que "solo es un partido, y se irá viendo la evolución y las ganas de ir a más".

Respecto al hecho de haber sido convocado con la selección de Israel sub21, lo que le impediría jugar ante Córdoba y Las Palmas, ha advertido de que aún no sabe qué pasará: "Es una decisión que tengo que tomar, y trataré de que sea la mejor posible para todos", ha dicho.

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El extremo internacional israelí ha llegado cedido al Real Valladolid, procedente del Levante, aunque el club blanquivioleta se ha reservado una opción de compra sobre el jugador. EFE

mim/rjh/fc

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