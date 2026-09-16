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El astrofísico Martínez Pillet, doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández

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Elche (Alicante), 16 sep (EFE).- El astrofísico alicantino Valentín Martínez Pillet, director del Instituto de Astrofísica de Canarias y reconocido internacionalmente por sus investigaciones sobre el Sol, ha sido investido este miércoles doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, durante el acto inaugural del curso académico 2026-2027 de esta institución.

El científico ha asegurado que este reconocimiento supone recuperar el vínculo con su tierra después de haber desarrollado buena parte de su carrera en el extranjero.

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“Para mí es esa conexión, que no pierdes nunca con tu tierra, volver a conectar con la familia y los amigos y volver a sentirme alicantino”, ha señalado.

Martínez Pillet también ha agradecido a la UMH que le haya permitido reforzar durante los últimos años su relación con Alicante.

Un telescopio solar en La Palma similar al de Hawái

Entre los principales hitos de su trayectoria ha destacado la construcción de un telescopio solar de cuatro metros en la isla de Maui, en Hawái, durante su etapa al frente del Observatorio Solar Nacional estadounidense.

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Con vistas al futuro, ha mencionado el proyecto para construir un telescopio solar europeo similar en La Palma y la posibilidad de instalar también en esta isla un telescopio de treinta metros, que sería el mayor del hemisferio norte.

El científico ha aprovechado su intervención para hablar de los próximos eclipses y de la necesidad de mejorar la información que se traslada a la población.

 Ha expuesto que las gafas homologadas deben utilizarse durante las fases parciales, pero “retirarse durante la totalidad para poder contemplar la corona solar”. Además, ha señalado que el eclipse total de 2027 se observará especialmente bien desde Ceuta y Melilla, mientras que Alicante podrá contemplar un eclipse anular en 2028.

Martínez Pillet ha animado a los jóvenes universitarios a aceptar los retos que encuentren durante su formación. “Que digan sí a las oportunidades y se lancen hacia adelante, porque uno nunca sabe las puertas que pueden abrir los proyectos”, ha sentenciado. EFE

mjs/gra/icn

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