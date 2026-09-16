Detienen a una mujer con más de 200 antecedentes y una reclamación activa por estafa

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Málaga, 16 sep (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Granada a una mujer con más de 200 antecedentes policiales a lo largo de toda la geografía española y una reclamación policial activa por estafa en Torremolinos (Málaga).

La arrestada, de 53 años, habría utilizado presuntamente hasta doce identidades distintas, según las pesquisas de la Policía Nacional, y en el último hecho sustrajo una cartera a una mujer de 67 años con cien euros y una tarjeta de crédito con la que realizó cinco retiradas consecutivas de dinero en un cajero por valor de 940 euros.

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Además de los antecedentes policiales, la investigada tiene una prohibición de aproximarse a la ciudad de Valencia por un delito agravado de hurto por multirreincidencia, según ha informado la Policía este miércoles en un comunicado.

Dos semanas después de cometer el último robo en Torremolinos ha sido localizada y detenida en Granada, y ya ha pasado nuevamente a disposición judicial. EFE

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