Detenida una mujer tras posar en WhatsApp con las joyas que presuntamente había sustraído

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Pamplona, 16 sep (EFE).- La Policía Nacional de Navarra ha detenido a una mujer en Pamplona acusada de un delito de hurto, después de que publicase en su estado de WhatsApp varias fotos en las que exhibía las joyas sustraídas.

La víctima del robo, informa la Policía Nacional en un comunicado, había presentado una denuncia a mediados de julio ante la Oficina de Atención al Ciudadano manifestando que en el mes de marzo se había percatado de que le faltaban dos anillos valorados en 919 euros.

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Según la víctima, el mismo día en que desaparecieron las joyas, una hora antes de darse cuenta de que las mismas ya no estaban, una mujer había acudido a realizarle un servicio de estética en su domicilio.

Posteriormente, la víctima vio varias imágenes de la denunciada publicadas en sus estados de WhatsApp en las que llevaba en la mano un anillo exactamente igual al que le había desaparecido. Los agentes localizaron a la presunta autora de los hechos y la detuvieron el pasado 11 de septiembre.

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Los dos anillos los había dejado encima de una cómoda del recibidor de su domicilio, y no vio ningún signo de que la puerta hubiera sido forzada. EFE