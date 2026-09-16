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CC tacha de elucubración la tesis del chantaje de Marruecos a Sánchez: Lo grave y probado es que no blindó la frontera

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La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha asegurado este miércoles que no tiene "ninguna prueba" de que el Gobierno de España esté siendo chantajeado por Marruecos y ha recalcado que, hasta el momento, "nadie lo ha podido demostrar", y lo que sí considera probado es que el Gobierno no blindó la frontera de Ceuta pese a conocer los avisos: "Lo demás son elucubraciones".

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Valido ha subrayado que la atención debe centrarse en que tanto Marruecos como España disponían de información sobre lo que estaba ocurriendo tras la sentencia del Tribunal Supremo y, pese a ello, "no blindaron las fronteras" antes de la entrada irregular de miles de inmigrantes en Ceuta a finales de julio.

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"Eso es lo que en este momento yo creo que nos debe preocupar, porque es el asunto más grave. Lo demás son elucubraciones", ha añadido Valido en los pasillos del Congreso antes del Pleno.

CRITICA AL GOBIERNO POR LA ATENCIÓN A MENORES

Preguntada también por el millar de menores migrantes que continúan en Ceuta tras la crisis, la parlamentario ha calificado de "increíble" que el Gobierno siga sosteniendo que su atención corresponde a la ciudad autónoma cuando se trata de un número de menores que Ceuta "no puede atender de ninguna manera".

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Valido ha comparado esta situación con lo vivido en los flujos de inmigración irregular que ha llegado a Canarias en los últimos años y ha tachado de "intolerable" que, cuando "las cosas se ponen feas", el Ejecutivo atribuya la responsabilidad a la comunidad autónoma.

"Ceuta no puede hacerse cargo de los miles de menores que han pasado la frontera por negligencia del Gobierno de España y del Gobierno de Marruecos", ha afirmado, reclamando al Ejecutivo central que deje de "tirar balones fuera cuando le conviene".

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EuropaPress

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