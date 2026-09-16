Espana agencias

Carpe y Uriarte guardan "muy buenos recuerdos" del circuito austríaco

Guardar

Redacción deportes, 16 sep (EFE).- Los españoles Álvaro Carpe y Brian Uriarte, compañeros en KTM y tercero y cuarto, respectivamente, en la clasificación provisional del Mundial de Moto3, guardan "muy buenos recuerdos" del circuito Red Bull Ring, escenario este fin de semana del Gran Premio de Austria.

"Austria es un circuito que me gusta mucho y donde guardo grandes recuerdos de la Red Bull Rookies Cup", recuerda Álvaro Carpe, que ya ha ganado allí antes, aunque "el año pasado tuvimos algunas dificultades en nuestro debut en Moto3".

PUBLICIDAD

Carpe explica en una nota de su equipo que su objetivo es hacer "un buen trabajo y volver a conseguir buenos resultados" y que intentará dar el ciento por ciento para "cerrar esta gira europea por todo lo alto".

Su compañero en KTM y debutante de la categoría, Brian Uriarte, recuerda que viene de "un buen fin de semana en San Marino", en donde el nivel fue muy alto y estuvo muy cerca de mantenerse en la lucha por los primeros puestos hasta el final.

PUBLICIDAD

Uriarte ha comentado que comenzó la segunda mitad de la temporada mucho más estable y consistente y que tiene "muchas ganas de ir a Austria, un circuito que disfruto y donde guardo muy buenos recuerdos de la Red Bull Rookies Cup del año pasado".

"Sin duda, el listón estará muy alto una vez más, así que tendremos que trabajar bien durante todo el fin de semana y ajustar los detalles, ya que ahí es donde se marcará la diferencia", insiste Brian Uriarte. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Silvia Severino, psicóloga: “Las emociones son como las olas, suben, llegan a su punto más alto y baja siempre”

La especialista en salud mental detalló en redes sociales una técnica basada en cuatro principios psicológicos que buscan frenar los impulsos durante los momentos de mayor intensidad afectiva

Silvia Severino, psicóloga: “Las emociones son como las olas, suben, llegan a su punto más alto y baja siempre”

La Justicia anula el decreto que regula el uso del euskera en la administración pública de País Vasco por fallos en su memoria económica

El Tribunal Superior de Justicia rechaza otros motivos políticos alegados por Vox, como la nulidad de todo el decreto por vulneración de la cooficialidad y principio de igualdad

La Justicia anula el decreto que regula el uso del euskera en la administración pública de País Vasco por fallos en su memoria económica

Securitas Direct tiene un año para cambiar todas sus placas en los edificios y debe pagar una sanción de 100.000 euros

La compañía deberá modificar los carteles con información sobre videovigilancia en todos los inmuebles donde presta servicio, tras una denuncia de Facua que cuestionó el uso de un teléfono de tarificación especial para ejercer derechos de protección de datos

Securitas Direct tiene un año para cambiar todas sus placas en los edificios y debe pagar una sanción de 100.000 euros

Receta de pasta con salsa de tomate y mejillones, una delicia con sabor marinero para disfrutar cualquier día de la semana

Esta receta de inspiración italiana combina espaguetis al dente y mejillones al vapor con una salsa ligera a base de tomate, vino blanco y el caldo de cocción de los moluscos

Receta de pasta con salsa de tomate y mejillones, una delicia con sabor marinero para disfrutar cualquier día de la semana
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez pide personarse en el ‘caso Leire Díez’ tras conocer contactos con un clan de Badajoz para “apartarla” y “destruir” la causa

La jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez pide personarse en el ‘caso Leire Díez’ tras conocer contactos con un clan de Badajoz para “apartarla” y “destruir” la causa

Álex, el pastor alemán detector de drogas que ha ayudado a incautar 478 kilos de hachís en Navarra

El ‘Pablo Escobar sueco’ llega a España para comparecer por sus vínculos con la entrada de toneladas de cocaína en Europa

Canadá podría convertirse en el primer “miembro asociado” de la UE y formar parte de un nuevo Consejo de Seguridad que incluiría también a Ucrania

Amenazas de muerte, 25 personas en un piso, 20 en un garaje y 6.000 euros por traslados a la Península: dos operaciones en Ceuta contra el abuso a migrantes

ECONOMÍA

Securitas Direct tiene un año para cambiar todas sus placas en los edificios y debe pagar una sanción de 100.000 euros

Securitas Direct tiene un año para cambiar todas sus placas en los edificios y debe pagar una sanción de 100.000 euros

La subida del diésel borra el efecto del descuento y alcanza ya los 1,88 euros por litro, el mismo nivel que antes de ampliar la rebaja a 20 céntimos

Más del 25% de los inquilinos que no son pobres caen bajo el umbral al pagar el alquiler: la vivienda suma casi dos millones a las estadísticas de pobreza

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Esto es lo que tienes que poner en el testamento para que los herederos no se vean obligados a renunciar”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

Javier Tebas, presidente de LaLiga, tiene su favorito para el Balón de Oro y no es Lamine Yamal ni Mbappé: “Lo vuelve a merecer”

Javier Tebas, presidente de LaLiga, tiene su favorito para el Balón de Oro y no es Lamine Yamal ni Mbappé: “Lo vuelve a merecer”

Zverev, la figura del tenis en 2026 que ha aprovechado las lesiones de Sinner y Alcaraz y se hizo fuerte gracias a una conversación con Nadal

Mayssa Baha, la ‘nueva Lamine Yamal’ que se disputan España y Marruecos: 15 años y ya ha debutado en Primera División

Primero fue el running, luego el gimnasio y ahora la escalada: el nuevo deporte de moda aumenta su popularidad y los rocódromos crecen casi un 50% en tres años

Los tres cambios de urgencia que necesita el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid para 2027: “Si me das un plano te lo arreglo”