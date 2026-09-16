Espana agencias

Albares señala al ministro de Exteriores italiano como uno de "los máximos frenos" al catalán en la UE

Imagen SLUEA2WDIRHJTKCKKC724D4V5I
Guardar

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha señalado a su homólogo italiano, Antonio Tajani, como uno de los "máximos frenos" en la consecución de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE, al tiempo que ha vuelto a afear la decisión del Ejecutivo de Giorgia Meloni de prorrogar los controles Schengen con España.

Así lo ha hecho durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, después de que la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo le haya recriminado la amenaza de vetar la entrada de nuevos países en la UE si no se completa previamente la inclusión de las tres lenguas cooficiales en el reglamento lingüístico de la UE.

PUBLICIDAD

"¿Catalán, lengua oficial o no hay ampliación? ¿Van a vetar la entrada de Ucrania para pagar a Puigdemont?", le ha inquirido la diputada 'popular', en referencia a que la solicitud de la oficialidad de catalán, euskera y gallego es consecuencia de los pactos con Junts de cara a la actual legislatura.

Albares ha asegurado que España es favorable a la entrada de Ucrania en la UE para, a renglón seguido, denunciar que si la solicitud de oficialidad de catalán, euskera y gallego formulada en agosto de 2023 no se ha materializado aún es porque el PP está pidiendo a aquellos países con "gobiernos del Partido Popular Europeo que lo frenen, así de claro".

PUBLICIDAD

En este punto, el ministro de Exteriores ha pasado a criticar a su homólogo italiano, quien lidera Forza Italia, partido que al igual que el PP forma parte del PPE.

"El señor de Italia al que ustedes invitan a sus congresos, jalean y con el que se abrazan, el señor Feijóo, todo el tiempo, es uno de los máximos frenos en estos momentos para que el catalán, el euskera y el gallego no sean todavía oficiales", ha denunciado, señalando en particular al líder del PP en lo relativo a la última de estas lenguas.

"¿Se lo han reprochado ustedes?", ha preguntado a la bancada del PP. "Yo sí. ¿Le han reprochado ustedes que ayer pusiera controles indignos a los españoles? Es una vergüenza. Yo sí. ¿Lo van a hacer ustedes? Yo sí", ha asegurado.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

David Céspedes, doctor: “La avena no aumenta ninguno de los biomarcadores de la inflamación”

El especialista explica este alimento aumenta la viscosidad intestinal y retrasa la absorción de azúcar

David Céspedes, doctor: “La avena no aumenta ninguno de los biomarcadores de la inflamación”

Xavier Batalla, doctor: “Congelar el pan y descongelarlo cambia su estructura, y tiene efectos en tu cuerpo”

Modificar la estructura de un alimento como el pan podría cambiar la forma en la que algunos de sus componentes son procesados por el organismo

Xavier Batalla, doctor: “Congelar el pan y descongelarlo cambia su estructura, y tiene efectos en tu cuerpo”

‘Supervivientes All Stars 3’ desvela a su nueva concursante, que llega con tres enemigos, y salva a uno de los nominados

Laura Cuevas regresa a los Cayos Cochinos dispuesta a ajustar cuentas con Damián Quintero, Asraf Beno y Rosa Benito, mientras Víctor Janeiro consigue el apoyo de la audiencia

‘Supervivientes All Stars 3’ desvela a su nueva concursante, que llega con tres enemigos, y salva a uno de los nominados

Estado de la Unión 2026: Von der Leyen reivindica la necesidad de una Europa “fuerte e independiente” ante un mundo “abiertamente hostil”

“Europa ha decidido construir su propio camino”, ha afirmado Ursula von der Leyen ante el Parlamento Europeo. La presidenta de la Comisión Europea ha defendido un aumento de la inversión en defensa, la autonomía energética y tecnológica y el mantenimiento de la ayuda a Ucrania

Estado de la Unión 2026: Von der Leyen reivindica la necesidad de una Europa “fuerte e independiente” ante un mundo “abiertamente hostil”

Quitamanchas casero con solo 3 ingredientes: así se prepara en cinco minutos con ingredientes que tienes en casa

Este quitamanchas casero se prepara con productos que ya tienes en casa

Quitamanchas casero con solo 3 ingredientes: así se prepara en cinco minutos con ingredientes que tienes en casa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estado de la Unión 2026: Von der Leyen reivindica la necesidad de una Europa “fuerte e independiente” ante un mundo “abiertamente hostil”

Estado de la Unión 2026: Von der Leyen reivindica la necesidad de una Europa “fuerte e independiente” ante un mundo “abiertamente hostil”

Nace el BAM-IS Poseidón, el nuevo buque de la Armada Española para rescate submarino con drones capaces de operar a 3.000 metros

La izquierda se ‘divorcia’ en Madrid y presentará cinco candidaturas diferentes para deleite de Almeida, que ya piensa en revalidar su mayoría absoluta

La Agencia Española de Protección de Datos analiza un posible ataque ejecutado con un agente de IA

Alemania, Francia y Reino Unido: los países europeos que ya retiran la nacionalidad a los delincuentes y cuyo modelo quiere copiar Feijóo

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Esto es lo que tienes que poner en el testamento para que los herederos no se vean obligados a renunciar”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Esto es lo que tienes que poner en el testamento para que los herederos no se vean obligados a renunciar”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

España lidera la producción de aguacate en Europa gracias al clima de Andalucía, pero una predicción señala que Italia o Grecia nos quitará el trono antes de 2050

Un alcalde se pone a tapiar casas para que no entren okupas y se equivoca de dirección: “Acabará tapiando la entrada del ayuntamiento si denunciamos a uno”

Cuidado si recibes un mensaje de WhatsApp de un contacto conocido pidiéndote dinero urgentemente

DEPORTES

Javier Tebas, presidente de LaLiga, tiene su favorito para el Balón de Oro y no es Lamine Yamal ni Mbappé: “Lo vuelve a merecer”

Javier Tebas, presidente de LaLiga, tiene su favorito para el Balón de Oro y no es Lamine Yamal ni Mbappé: “Lo vuelve a merecer”

Zverev, la figura del tenis en 2026 que ha aprovechado las lesiones de Sinner y Alcaraz y se hizo fuerte gracias a una conversación con Nadal

Mayssa Baha, la ‘nueva Lamine Yamal’ que se disputan España y Marruecos: 15 años y ya ha debutado en Primera División

Primero fue el running, luego el gimnasio y ahora la escalada: el nuevo deporte de moda aumenta su popularidad y los rocódromos crecen casi un 50% en tres años

Los tres cambios de urgencia que necesita el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid para 2027: “Si me das un plano te lo arreglo”