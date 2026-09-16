Abren un proceso judicial para multar al director de la Policía por incumplir un fallo

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Oviedo, 16 sep (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha acordado abrir una pieza separada para imponer multas coercitivas al director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, y a la jefa del Servicio de Retribuciones de la División de Personal, María Clarisa Blanco, por no ejecutar una sentencia firme favorable a un agente afiliado al sindicato policial Jupol.

El TSJA ha dictado una providencia en la que acuerda iniciar este proceso por no ejecutar un fallo dictado por la sala de lo contencioso administrativo del alto tribunal asturiano el 1 de julio de 2024, que reconocía el derecho de un policía nacional a percibir la compensación económica correspondiente a las vacaciones devengadas y no disfrutadas como consecuencia de una situación de incapacidad temporal, que concluyó con su pase a segunda actividad.

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La providencia dictada por el TSJA, a la que ha tenido acceso EFE, recuerda que la ejecución forzosa de la sentencia se acordó en mayo de 2025 y que la administración "no ha cumplido lo ordenado ni alegado causa legal que lo impida, desatendiendo cuantos requerimientos le han sido formulados".

Por ello, el TSJA ha ordenado abrir una pieza separada para la imposición de multas coercitivas de carácter personal que deberían ser abonadas sobre el patrimonio individual de ambos, sin perjuicio de la posible responsabilidad penal por desobediencia a la autoridad judicial.

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Según ha señalado Jupol en un comunicado, pese a la "claridad del fallo judicial y a su firmeza", la Dirección General de la Policía ha mantenido durante más de dos años "una actitud de absoluta resistencia al cumplimiento de la resolución".

El sindicato policial ha subrayado que sus servicios jurídicos han impulsado la ejecución de la sentencia con la presentación de escritos para "garantizar que se respeten los derechos reconocidos judicialmente" de su afiliado. EFE

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