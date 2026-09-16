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A prisión por la muerte de un hombre extranjero tras una pelea el pasado agosto en Sevilla

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Sevilla, 16 sep (EFE).- Un hombre ha sido detenido y ya ha ingresado en prisión como presunto autor de la muerte de otro, de origen extranjero, el pasado agosto en la Ronda del Tamarguillo de Sevilla, donde tras una pelea recibió un puñetazo que le provocó una caída y un brusco golpe en la cabeza por el que falleció días después.

La Policía Nacional, según ha informado este miércoles en un comunicado, ha llevado a cabo la investigación de la muerte de este hombre de mediana edad, de origen extranjero, del que se carecía de datos al estar recién llegado a España.

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Los hechos ocurrieron a finales de agosto en la zona arbolada ubicada entre la avenida Ronda del Tamarguillo y la calle Esteban Márquez de la capital andaluza.

El autor y la víctima, junto a otras dos personas, se encontraban en esa zona cuando se inició una discusión entre los primeros que derivó en una pelea.

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La víctima recibió un puñetazo que le hizo caer de espaldas y golpearse bruscamente la cabeza contra el suelo, lo que le provocó a su vez un fuerte traumatismo craneoencefálico, que días después le causó la muerte en un centro hospitalario de Sevilla.

Ante la posible huida del autor por carecer de vínculos en España se desarrolló una investigación que culminó con la detención de presunto autor en el barrio de Los Pajaritos de Sevilla.

Una vez finalizadas las diligencias, el arrestado fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla en funciones de guardia, que decretó su ingreso en prisión. EFE

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