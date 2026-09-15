Vox asegura que Sánchez no solucionará la crisis de Ceuta "ni en diciembre ni en enero"

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Madrid, 15 sep (EFE).- La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha acusado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de querer "cronificar" la crisis de Ceuta y "no molestar" a Marruecos y se ha mostrado convencida de que no la solucionará "ni en diciembre ni en enero".

Millán ha replicado así en una rueda de prensa a lo asegurado este lunes por Sánchez sobre que espera que a finales de año se haya podido ya estabilizar la situación en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de inmigrantes entre los pasados 30 y 31 de julio.

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"Desengañémonos, el Gobierno no va a poner ningún tipo de solución ni en diciembre ni en enero ni en febrero ni en marzo", ha advertido la portavoz.

Para la formación de Santiago Abascal, Sánchez es el mejor colaborador de los "planes expansionistas" de Marruecos y va a tratar de alargar la situación para justificar futuras cesiones a Rabat.

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Según su portavoz, el Gobierno está participando de la "guerra psicológica" de Marruecos a los ceutís para cansarlos y que terminen por abandonar su tierra, una posición que solo puede deberse, en su opinión, a que el presidente esté sometido a chantaje o extorsión por parte de ese país.

"No se entiende si no que un presidente del Gobierno, sea del signo que sea, ante una violación a nuestra integridad territorial, se dedique a darle las gracias al invasor, se dedique a exculparle y que ataque más al CNI o a la policía que al rey de Marruecos", ha dicho.

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Por eso, ha defendido que la única solución para la ciudad autónoma es "echar" al Gobierno de Sánchez, porque, de lo contrario, no se recuperará la normalidad.

Ha incidido además en la necesidad de militarizar la frontera y exigir de una forma "seria y contundente" a Marruecos la "readmisión de los invasores" y una declaración explícita de renuncia a sus pretensiones históricas y geográficas sobre Ceuta y Melilla, además de romper los acuerdos de amistas y cualquier otro que beneficie al país norteafricano.

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"Eso lo que tendría que hacer un presidente del Gobierno", ha subrayado. EFE

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