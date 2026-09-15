Terzic: "Debemos demostrar que estamos decepcionados por lo del Elche y mejorar"

Guardar

Bilbao, 15 sep (EFE).- Edin Terzic, entrenador del Athletic Club, espera que su equipo demuestre mañana miércoles frente al Levante que están "decepcionados" por el empate con el Elche del pasado sábado en San Mamés y así "mejorar" en el Ciutat de Valencia frente a un rival "muy intenso" y "con una buena estructura".

"El Levante es un equipo que juega con una buena presión en el uno contra uno y muy peligroso en el balón parado. Están en el buen camino y tendremos que estar preparados", recalcó el técnico en la rueda de prensa previa antes de admitir que una de las lecciones que aprendieron frente al Elche se refiere a "cómo ocupar el área rival".

PUBLICIDAD

"No estamos muy contentos de cómo llegamos al área y del 'timing'. Lo analizamos en la sala de reuniones y lo trabajamos en el entrenamiento para ser más peligrosos y tener remates más claros. Queremos ser peligrosos dentro del área", recalcó.

Terzic, por otro lado, desveló que la única baja segura es la del lesionado Dani Vivian, ya que Canales y Guruzeta ya han trabajado con el grupo prácticamente recuperados de sus problemas físicos e Iñaki Williams está "totalmente disponible" a pesar del fuerte golpe en un pie que le obligó a ser sustituido el sábado.

PUBLICIDAD

"Iñaki nos da su velocidad y buenos momentos en la presión. Es el Iñaki que necesitamos, con buenos duelos y presencia en el área. Pero él y todos los que juegan como '9'. Iñaki está preparado de asumir esta responsabilidad, ocupar el área y ser peligroso a la contra. En los últimos partidos ha dado pasos importantes", destacó el de Menden sobre la aportación del capitán.

Por otro lado, cuestionado sobre las quejas del técnico del Barça, Hansi Flick, sobre el estado del césped del Ciutat de Valencia, Terzic cree que "las condiciones son las mismas" para los dos equipos.

PUBLICIDAD

"No es fácil para el club de gestionar un césped perfecto si las condiciones son como las que son. A nivel meteorológico vamos a estar preparados para cualquier circunstancia y tratar de hacer un muy buen partido", zanjó sobre este asunto.

El alemán, por último, fue cuestionado también sobre sus preferencias para el próximo Balón de Oro y tras desvelar que vivió "con orgullo", por sus orígenes en Bosnia y Croacia, cuando Luka Modric recibió el galardón en 2018, aseguró que como entrenador le "interesan más" los trofeos colectivos.

PUBLICIDAD

"Que todos los jugadores tengan toda la suerte del mundo, pero para mi ego no necesito jugadores que ganen el Balón de Oro. Como técnico quiero ayudar a los jugadores a que alcancen esos objetivos", comentó Terzic, quien admitió que sí es "un honor" que Unai Simón opte en esa gala a ser elegido como mejor portero del mundo.

"Pero si le preguntas a Unai si quiere este premio o la Copa del Mundo creo que querrá ser recordado como campeón del mundo. Estoy seguro que el trofeo más importante que se puede ganar como jugador de fútbol o como portero ya lo ganó este verano", incidió Terzic. EFE

PUBLICIDAD

ibn/nmv/cmm