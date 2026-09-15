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Sumar rechaza que Marruecos esté chantajeando a Sánchez con información de Pegasus

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Madrid, 15 sep (EFE).- Sumar ha rechazado este martes la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esté siendo chantajeado por Marruecos, al sostener que si Israel tuviera información comprometedora, "no dudaría en utilizarla como ariete contra el Gobierno de España".

Así lo ha asegurado en rueda de prensa la diputada de Sumar Tesh Sidi, después de que el presidente del PNV, Aitor Esteban, no descartara que el jefe del Ejecutivo esté siendo chantajeado con información sensible tras el hackeo de su teléfono móvil.

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Sidi ha afirmado que la postura que ha mantenido el Ejecutivo con Israel, país de origen del programa espía Pegasus y al que sitúa como aliado de Marruecos, ha sido contundente y que, por ello, si tuviera información obtenida a través de ese software, no dudaría en utilizarla.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha insistido en que Marruecos "no es un socio fiable" y ha reclamado una mayor transparencia sobre lo ocurrido durante la entrada masiva de migrantes en Ceuta para saber exactamente lo que falló y que no se vuelva a repetir.

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Asimismo, ha rechazado el plazo que Sánchez se ha marcado hasta finales de año para solucionar la situación en Ceuta, al afirmar que mantener durante meses a personas alojadas en condiciones que no son adecuadas "no es una solución" al problema.

Ha defendido también que los menores migrantes deben ser acogidos por las comunidades en los términos que establece la ley y que estas no pueden negarse a asumir esa responsabilidad.

En otra rueda de prensa, la portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, se ha referido a las teorías sobre el supuesto chantaje al Gobierno para señalar que estas se producen cuando no se ofrecen las respuestas que la ciudadanía espera.

Belarra ha sostenido que la comparecencia de Sánchez era un "buen momento" para aclarar el papel de Marruecos y para decir "la verdad a la gente" porque "cuando niegas lo evidente se extienden todo tipo de teorías y dudas".

Asimismo, ha anunciado que su formación impulsará una iniciativa para pedir que se le retire a Marruecos el poder que la Unión Europea y España le han entregado durante tantos años: el control migratorio.

Junto a ello, ha apostado por que Ceuta se constituya en comunidad autónoma, por que pueda recibir fondos europeos como territorio ultraperiférico y por reforzar la presencia del Estado a través del refuerzo de los servicios públicos. EFE

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