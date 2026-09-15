Simeone: “Estamos acostumbrados a la negatividad de un montón de gente”

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Madrid, 15 sep (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este martes que su equipo está “acostumbrado a la negatividad de un montón de gente”, insistió en que su conjunto está en “construcción”, expuso que “no es tan simple como parece organizar todo” con las novedades en la plantilla de este verano y pidió la energía de la afición frente a Osasuna.

A la espera del equipo navarro, este miércoles, y el Real Madrid, el próximo domingo, su rueda de prensa planeó por todas esas cuestiones, pero empezó con un “nada que comentar”, cuando fue preguntado por las palabras de José Mourinho, técnico del Real Madrid, acerca de los penaltis a favor del Barcelona y del Atlético de Madrid en esta jornada. Hubo una risa irónica del ‘Cholo’.

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Ya sobre su equipo y todo lo que lo rodea, pese al triunfo por 0-3 ante el Real Sociedad del pasado domingo, sigue el ruido en las redes sociales por parte de un sector de la afición sobre el juego de su conjunto. “Estamos acostumbrados a la negatividad de un montón de gente, porque en cuanto hay una posibilidad de crítica, las críticas están, es parte del crecer y mejorarnos y bienvenidas sean, porque el equipo está en construcción”, declaró.

“Este año se fueron siete chicos y vinieron cinco, tenemos cuatro o cinco canteranos… No es tan simple como parece organizar todo esto. Tenemos un equipo competitivo, queremos mejorarlo jugando y vamos camino a eso, de lo que siento y lo que pienso que estamos en construcción, con futbolistas que nos pueden ayudar, pero necesitamos ese tiempo que en el fútbol no existe”, advirtió el técnico, antes de recibir a Osasuna.

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“Lo que necesitamos este miércoles es hacer un partido importante, contra un rival que viene con la misma necesidad que nosotros. Necesitamos a nuestra gente, venimos de un esfuerzo muy grande en estos partidos y vamos a necesitar de esa energía que el estadio nos transmite y los chicos logran transformarla dentro del terreno de juego. Esperemos poder encontrarnos con el escenario que siempre hemos tenido”, expresó.

Jonathan David podría estrenarse como titular, aunque Simeone no desveló su idea: “Entró muy bien el otro día, valoraremos si es momento para que empiece o que nos dé una mano entrando en el segundo tiempo. Lo decidiremos este miércoles por la mañana”.

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Después de los choques ante Osasuna, este miércoles, y el Real Madrid, el próximo domingo, vendrá un parón de selecciones de tres semanas, una más de lo habitual. “Esto es nuevo lo de las tres semanas. Nos tendremos que adaptar o intentar adaptarnos siempre a todo”, expuso.

“Los chicos siempre tienen una predisposición increíble. Cada vez hay más partidos y es parte de todo este juego que está detrás de la pelota. Tenemos que seguir corriendo y trabajando porque estamos en el lugar donde elegimos estar”, aseguró. EFE

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