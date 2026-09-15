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Puigdemont advierte al Tribunal de Cuentas con acciones legales si ignora el fallo europeo

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Barcelona, 15 sep (EFE).- El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha advertido al Tribunal de Cuentas que podría reclamar al Estado por su "reinterpretación" de la sentencia de la justicia europea que avalaba la amnistía del delito de malversación, lo que a su parecer constituye una "violación del derecho comunitario".

En su escrito de este martes, Gonzalo Boye, abogado de Puidemont, urge al Tribunal de Cuentas a aplicar de forma inmediata la amnistía al expresidente catalán en la causa abierta contra él y una treintena de excargos de su Govern por los gastos del 'procés', tras el espaldarazo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley.

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La defensa de Puigdemont responde así al Tribunal de Cuentas, que el pasado mes de julio, tras la sentencia del TJUE, preguntó a acusaciones y defensas sobre la "posibilidad" de no amnistiar a los encausados por los gastos del 'procés', si se utilizaron fondos de la Unión Europea (UE) para sufragarlos.

En opinión de Gonzalo Boye, la decisión del Tribunal de Cuentas de plantear esa cuestión a las partes supone una "infracción" de la normativa que regula el TJUE y del "efecto vinculante" de sus decisiones: "La sentencia prejudicial no se reinterpreta: se cumple", recalca Puigdemont.

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En ese sentido, Boye advierte en su escrito que se reserva el derecho a ejercer una "acción de responsabilidad patrimonial" contra el Estado "por violación del derecho de la Unión", una reclamación que incluiría "expresamente la reinterpretación" de la sentencia del TJUE por parte del Tribunal de Cuentas.

Además, el escrito recuerda que Puigdemont ya ha iniciado acciones ante la Comisión Europea y ante el TJUE por la "reinterpretación" que, a su parecer, ha hecho el Tribunal de Cuentas de la sentencia europea.

Puigdemont alega además ante el Tribunal de Cuentas que la Generalitat, único ente público afectado por los gastos del 'procés', no se ha opuesto a la amnistía de este proceso y ha esgrimido unas certificaciones aportadas por la Intervención General de Cataluña que demuestran que el 'procés' se financió exclusivamente con "recursos propios".

El escrito exige la devolución inmediata de las cantidades embargadas como fianza a los ex altos cargos encausados, que suman 9,5 millones de euros, y lamenta que estos -entre quienes además figuran el líder de ERC Oriol Junqueras y el expresidente catalán Artur Mas- soporten este proceso de responsabilidad contable desde hace más de seis años. EFE

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