Presidente canario confía en separación de poderes y cree que la decisión del TS sobre 'ley de nietos' busca seguridad

Guardar

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha confiado este martes en la separación de poderes en cuanto a la decisión del Tribunal Supremo (TS) de suspender de forma cautelar el censo de votantes del exterior (CERA) a los nacionalizados --o en proceso-- a través de la denominada 'ley de nietos', considerando que lo que busca es la "seguridad jurídica".

"Yo primero creo en la separación de poderes, por lo tanto, la decisión del Supremo, que es el más alto tribunal, supongo que está bien analizada, que no tiene sesgo político y lo que busca es la seguridad jurídica, tanto para aquellos que tienen el derecho para votar como para los que a lo mejor no lo tienen o no lo pueden acreditar", ha apuntillado durante una entrevista en Las Mañanas de Radio Nacional, recogida por Europa Press.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Clavijo ha admitido que la Ley de Memoria Democrática le parece "positiva" porque todos los que, en un momento determinado, tuvieron que dejar el país por la represión franquista o por cualquier circunstancia ajena a su voluntad, puedan recuperarla.

Al respecto, indicó que en Canarias el "claro ejemplo" está en que hay "muchos nietos de canarios venezolanos que perdieron el nexo de unión y que es una oportunidad ahora para poder recuperar esa nacionalidad española".

PUBLICIDAD

Por ello, ha considerado la "buena intención" de la norma, así como "algo lógico" que apoya, si bien ha matizado que entiende que con la decisión del Supremo "no se priva" del derecho al voto porque "no tenían ese derecho antes, sino que simplemente se tendrá que acreditar, con todas las cautelas jurídicas, y desde luego con todas las garantías para evitar efectivamente que haya gente que no tenga por qué tener el derecho".

En este sentido, ha afirmado que el Supremo "lo que ha buscado es la instrucción", que señaló "es lo que ha puesto en tela de juicio esto", porque tenga "más garantías". "Por lo tanto, yo no entiendo que se le quite el voto a nadie sino decir, oye, para poder acreditarlo necesitamos tener más seguridad", ha concluido.

PUBLICIDAD