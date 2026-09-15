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Pau Gasol cree que Iyana Martín tendrá "un impacto grande" cuando vaya a Estados Unidos

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Redacción deportes, 15 sep (EFE).- El exbaloncestista y presidente de la Comisión del Atletas del COI, Pau Gasol, afirmó este martes que cree que Iyana Martín, elegida mejor jugadora joven del Mundial de baloncesto de Berlín, en el que España fue bronce, "tendrá un impacto grande" cuando juegue en los Estados Unidos.

El que fuera internacional español y jugador de los Lakers y el Barcelona, participó en un torneo de golf sin ánimo de lucro organizado por la Gasol Foundation en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, en Madrid.

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Gasol fue interrogado sobre la irrupción de Iyana, de 20 años, cuando llegue a la WNBA de Estados Unidos y si puede hacer algo parecido a una de sus estrellas, Caitlin Clark, de Indiana, el exjugador dijo: "Yo creo que va a tener un impacto grande, ya lo ha tenido en esta Copa del Mundo".

"Ha demostrado a mucha gente lo que puede hacer al máximo nivel. Estoy ilusionado también porque la vamos a tener en (el Spar) Girona esta temporada y ha decidido quedarse un año, así que con el equipo de Marc (Gasol, su hermano) y del que yo soy vicepresidente también, pues la vamos a tener y disfrutar muchísimo y aprovechar esta temporada, pero estoy seguro que el techo es muy alto", argumentó.

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Gasol, que estuvo presente este fin de semana en Berlín para presenciar las semifinales y la final del Mundial, declaró a los periodistas antes del inicio del torneo, que el balance del equipo de Miguel Méndez es "muy positivo".

"La verdad es que fue una experiencia. Estamos viendo cómo el deporte también femenino está creciendo y en auge, subiendo el listón también cada año, y este Campeonato del Mundo de baloncesto ha dado un paso adelante importante en cuanto a la experiencia, las condiciones, la calidad de juego también, los aficionados como han respondido también en Berlín, la organización lo ha hecho muy bien también", indicó Gasol antes de comenzar el torneo, auspiciado también por Santander Privat Banking.

"Se está generando un movimiento fuerte, y aparte que nuestra selección lo ha hecho muy bien, tenemos un gran equipo, un equipo con un núcleo joven muy bueno, con jugadoras de un gran nivel con las que podemos seguir construyendo y desarrollando, pero de momento contento por el éxito de este Campeonato del Mundo, por esta medalla de bronce y con ganas de ver cómo vienen los siguientes", explicó.

"Creo que Iyana es una jugadora muy especial, creo que Awa (Fam) va a seguir trabajando y desarrollándose y convirtiéndose en una jugadora que puede ser muy, muy dominante, tiene todas las condiciones para ello y luego veo un grupo también, que está muy cohesionado", agregó Pau Gasol que asimismo se mostró contento por el hecho de que Alba Torrens haya añadido una medalla más y se haya convertido en la única baloncestista en España (hombre o mujer) con cuatro medallas mundialistas.

Preguntado sobre la Supercopa de España entre el Barça, Valencia, Joventut y Baskonia el próximo fin de semana, dijo: "Es un torneo que quizá llega pronto en la temporada, pero siempre un poquito ha sido así y un torneo que te marca también quién está un poquito más en forma al principio, aparte de los campeonatos autonómicos".

Respecto a los Juegos de Los Ángeles 2028, el presidente de la Comisión de Atletas explicó que la ciudad "tiene un poder comercial, una experiencia a nivel organizativo, una calidad de instalación es muy alta. Van a haber obviamente sus retos y dificultades, pero vamos a intentar navegar lo mejor posible y hacer que esos Juegos de Los Ángeles 28 sean unos grandes Juegos y un gran éxito, como lo fueron ya en París, y también los Juegos de Invierno en Milán". EFE

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